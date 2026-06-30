Otro paso más de Calvià en el derribo del ‘viejo’ Magaluf: tira 11 locales en desuso para hacer aparcamientos

Otro paso más de Calvià en el derribo del viejo Magaluf para su transformación como destino turístico, dejando atrás su asociación con el desenfreno y relanzando su posicionamiento hacia un turismo familiar. El Ayuntamiento ha adquirido para su derribo una manzana de locales donde construirá aparcamientos.

Ha sido este martes cuando se ha formalizado la compra de 11 locales comerciales obsoletos, situados de forma contigua en la calle San Miguel de Liria de Magaluf, en la zona de Torrenova. Se trata, en total, de 543 metros cuadrados de superficie construida en una parcela de 2.622 metros. Las edificaciones antiguamente integraban servicios de restauración y ocio, en desuso desde hace años.

El Ayuntamiento ya es propietario e inicia un proyecto para esponjar la zona. Se habilitarán 122 plazas de aparcamiento para turismos y otras 72 reservadas para bicicletas eléctricas. Todo ello ha sido posible gracias a la subvención de 6.005.349,85 euros otorgada por el Govern balear a través de fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para la adquisición, demolición y ejecución de proyecto.

Con este proyecto sigue adelante la política impulsada por el equipo de gobierno municipal que lidera el alcalde Juan Antonio Amengual para la recuperación de espacios y el esponjamiento de zonas turísticas. Será el tercer derribo de la legislatura tras los ya ejecutados del Hotel Teix de Magaluf y el Hostal Colón de Peguera.

Amengual ha asegurado que «este futuro tercer derribo de infraestructuras obsoletas en favor de espacios ganados para la ciudadanía consolida el camino que debemos seguir. No sólo se trata de esponjar y mejorar nuestras zonas turísticas; con estas actuaciones demostramos que el ITS supone un beneficio real para los ciudadanos y que es posible revertir los beneficios del turismo en la sociedad calvianera».

El proyecto de Torrenova contempla un espacio libre público en base a criterios de sostenibilidad, como un umbráculo fotovoltaico para la generación de energía limpia destinada al autoconsumo o la creación de zonas de sombra y uso de vegetación autóctona. El derribo de los locales y la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento facilitarán el tránsito a los vehículos y harán más accesible el acceso de bañistas a la playa de Magaluf, en este caso a través de las escaleras ubicadas en la zona más próxima a Torrenova.