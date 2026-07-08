Un obrero ingresa crítico en Son Espases tras caer desde 4 metros mientras reparaba un tejado en Valldemossa

Un obrero ha ingresado en estado crítico en el Hospital Son Espases tras caer desde cuatro metros mientras reparaba un tejado en Valldemossa.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral, ocurrido en la nave de la brigada municipal de mantenimiento.

Según las primeras pesquisas, la víctima, un hombre boliviano de unos 40 años, estaba reparando unas tejas cuando parte del tejado se hundió y el varón cayó al interior del almacén.

El accidente, según han confirmado fuentes del cuerpo a la agencia Europa Press, ocurrió este martes sobre las 16.23 horas y el compañero del trabajador dio el aviso al 061 y la ambulancia desplazada al lugar le practicó maniobras de reanimación durante 10 minutos. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al hospital de referencia.