Los residentes en Mallorca pueden ya reservar plaza por teléfono para ir en bus a Sóller, Deià, Valldemossa y Palma

Los residentes en Mallorca con Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal pueden ya reservar plaza por teléfono para ir en bus de Palma a Sóller, Deià y Valldemossa, en una prueba piloto de la línea 203 que arrancará el próximo miércoles, 1 de julio.

La línea 203 es una de las rutas con más expediciones completas de la red del transporte público. El nuevo servicio se pone en marcha inicialmente con una frecuencia al día y en el tramo horario de mayor demanda de ciudadanos residentes y trabajadores en núcleos como Deià y Valldemossa, principalmente.

En concreto, este servicio de bus con reserva de plaza entra en funcionamiento el próximo miércoles en el bus de 55 plazas que saldrá a las 15:00 horas del Port de Sóller y que efectuará parada a las 15:30 en Deià y a las 15:45 en Valldemossa, haciendo su recorrido habitual con todas las paradas.

Los usuarios con Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal pueden realizar su solicitud por teléfono a partir de este viernes (línea 617 365 365, durante todos los días de la semana, de lunes a viernes de 06:00 horas a 22.00; y sábados, domingos y festivos, de 8:00 horas a 22.00 ) o, a partir del lunes, por vía telemática en la página web tib.org, donde tienen que estar registrados en el perfil de usuario TIB y tú. Una vez realizada la reserva, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación de la plaza.

En una misma solicitud, los usuarios podrán reservar la plaza en el bus para siete días, toda una semana completa. Este nuevo sistema permitirá realizar la reserva con antelación, entre 7 días y hasta 48 horas antes del servicio.

Así, para el bus del 1 de julio —primer día de funcionamiento de esta prueba piloto— se tiene que realizar la reserva antes del lunes día 29 a las 15:00 horas. El sistema también permitirá cancelar una reserva hasta tres horas antes del servicio. Hay que tener en cuenta que si un usuario ya tiene plaza confirmada y no utiliza el bus, si no ha cancelado previamente la reserva, no podrá realizar una nueva reserva durante la siguiente semana.

Esta prueba piloto, que tiene el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los residentes en las líneas con una mayor presión, forma parte de un conjunto de actuaciones más amplio de mejoras en el transporte público.

Entre otros, este plan incluye la incorporación de seis autobuses de refuerzo este verano para ampliar el servicio en líneas de alta demanda en diferentes zonas de Mallorca, con incrementos de frecuencias de hasta el 43 % en el caso de la línea 203 de Valldemossa a Palma.