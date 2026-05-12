El conseller de Educación y Universidades del Govern balear, Antoni Vera, ha sido uno de los protagonistas centrales y el encargado de cerrar la jornada FP Baleares: formando el talento que necesita el mercado, que se ha celebrado este lunes en las instalaciones del beach club Anssia, ubicado en el Passeig del Portitxol de Palma, donde ofreció un dato muy impactante: «El número de alumnos matriculados en FP en Baleares supera por primera vez a los de grados universitarios y de Bachillerato».

Todo un indicativo del boom por el que atraviesa la FP en las Islas y un claro síntoma de que las cosas en esta consellería van por buen camino en este apartado.

El conseller comenzó agradeciendo a OKDIARIO la organización del encuentro y destacó que unas jornadas como esta ofrecen la posibilidad de reflexionar sobre «el presente y el futuro de la formación profesional».

En la renta final del presente curso escolar, Vera quiso poner el acento en el hecho de que, además de ser una opción académica, la FP es herramienta crítica para combatir el abandono escolar prematuro, una problemática que históricamente ha lastrado a la comunidad de Baleares por la tradicional temprana incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

“Hasta el curso pasado, la tasa de abandono escolar en Baleares se situaba en torno al 20,1%, una cifra que nos colocaba como la comunidad autónoma con el índice más elevado solo por detrás de Ceuta y Melilla”, recordó Vera durante su intervención. El conseller reconoció que la situación sigue siendo preocupante, especialmente si se compara con la media nacional o con comunidades como el País Vasco, donde las tasas son considerablemente más bajas que las de Baleares.

Para revertir esta realidad, el Govern ha puesto en marcha una estrategia basada en ampliar plazas, la educativa existente, y en la medida de lo posible adaptarla a las necesidades reales de las empresas, dado que se trata de un factor esencial. Según detalló Vera, durante los últimos años las plazas de Formación Profesional han pasado de alrededor de 19.500 a más de 21.000, y el objetivo es continuar creciendo de forma progresiva en los próximos cursos.

«El próximo curso ampliaremos la oferta con 25 nuevos ciclos formativos, más certificados profesionales y un impulso decidido a la formación dual intensiva», anunció el conseller ante representantes empresariales, centros educativos y responsables institucionales.

Durante su discurso, Vera defendió además que la FP ya ha dejado atrás los prejuicios históricos que durante décadas la situaban como una opción secundaria frente a los estudios universitarios. «Hoy la Formación Profesional en Baleares es sinónimo de especialización y oportunidades de futuro», afirmó.

Para el conseller, que el número de alumnos matriculados en FP haya superado los de Bachillerato supone «una transformación profunda en la percepción social de estos estudios y una mayor conciencia sobre las oportunidades laborales que ofrecen».

En este sentido, insistió en que muchas empresas demandan actualmente perfiles técnicos muy especializados y que sectores clave de la economía balear necesitan cada vez más trabajadores formados específicamente para responder a los nuevos retos tecnológicos y productivos.

Vera defendió además que Baleares necesita diversificar progresivamente su economía y reducir la dependencia exclusiva del turismo, impulsando también otras ramas formativas relacionadas con la tecnología, la sanidad, la innovación, la náutica o la inteligencia artificial.

Durante el coloquio previo a su intervención, varios representantes empresariales y educativos coincidieron en señalar la importancia de reforzar la colaboración entre empresas, administración y centros formativos. Una idea que el conseller respaldó plenamente, insistiendo en que la formación dual y las prácticas en empresas son fundamentales para garantizar una inserción laboral rápida y eficaz.

«El principal motor de la economía balear necesita también profesionales formados”, vino a defender el conseller, quien insistió en que la mejora de salarios y condiciones laborales debe ir ligada también a una mayor cualificación profesional.