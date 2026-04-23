Nueve detenidos por una batalla campal con botellas de cristal en Palma por un móvil robado dentro de una maleta

Un supuesto móvil robado dentro de una maleta desata una auténtica batalla campal en plena calle en Palma. Al menos nueve personas, siete hombres y dos mujeres, fueron detenidas el pasado miércoles por protagonizar una violenta pelea en la que se utilizaron como arma botellas de cristal. No se descartan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este pasado miércoles 22 de abril cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano fueron alertadas de que había un joven varón sangrando abundantemente en la vía pública por varios cortes profundos. La víctima fue atendida por servicios sanitarios y trasladada a un hospital, pero antes fue entrevistado por la Policía Nacional.

Tanto él como sus amigos explicaron a los agentes que un grupo de desconocidos se les acercó en el parque de Son Costa, ubicado en el barrio de Son Oliva, y les pidió revisar las maletas para confirmar que no les habían sustraído un teléfono móvil.

En ese momento se inició una confrontación hasta que uno de los integrantes del grupo que quería revisar las maletas rompió una botella de cristal y agredió a uno de los varones del bando contrario. Posteriormente empezaron a agredirse el resto de personas presentes.

Después de que la víctima fuera trasladada a un hospital cercano, otra patrulla de la Policía Nacional localizó al grupo que empezó con la agresión. Uno de sus miembros presentaba heridas que requerían puntos de sutura mientras que otro tenía un fuerte golpe en la nariz y una herida sangrante en el codo.

El grupo explicó que, presuntamente, las otras personas les habían sustraído el teléfono móvil y por ello se inició la pelea.

Finalmente, y una vez realizadas todas las gestiones, fueron detenidos un total de nueve personas, siete hombres y dos mujeres, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. La investigación sigue abierta por parte de los agentes del Distrito Oeste para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones.