Nueva imprudencia en una de las autopistas más transitadas de Mallorca: circula de paquete en moto sin casco

Un nuevo episodio de inseguridad vial ha encendido las alarmas en la autopista del aeropuerto de Palma, teniendo otra vez como protagonista a un vehículo de dos ruedas. Un hombre que viajaba como pasajero, comúnmente conocido como «ir de paquete», en una motocicleta ha sido cazado mientras circulaba sin el casco de protección obligatorio, generando una situación de grave riesgo en la vía.

Los hechos se registraron este pasado lunes a plena luz del día, en una de las autopistas más transitadas y con mayor densidad de tráfico de toda la isla de Mallorca, sobre todo en pleno verano. El vehículo circulaba en dirección al aeródromo de Son Sant Joan cuando se captó la imagen del varón, quien se desplazaba muy lentamente por el carril derecho de la calzada central desprovisto de la protección reglamentaria exigida por la ley.

Normativa y posibles sanciones

De acuerdo con la normativa vigente de la Dirección General de Tráfico (DGT), no está permitido bajo ninguna circunstancia ordinaria viajar como pasajero en una motocicleta sin hacer uso del casco homologado en territorio español.

Este incumplimiento de las normas de seguridad vial acarrea consecuencias legales severas para los implicados. En concreto, para el pasajero,viajar sin la debida protección constituye una infracción directa y el individuo puede ser sancionado de forma económica con una multa.

Por si fuera poco, la responsabilidad también se extiende a quien maneja el vehículo, ya que el conductor de la motocicleta puede ser igualmente denunciado y multado por transportar a un pasajero incumpliendo de forma flagrante las normas de seguridad básicas.

Cabe mencionar que este tipo de conductas negligentes en vías de alta velocidad no solo ponen en peligro la vida de todos los ocupantes del ciclomotor, sino que también comprometen la seguridad del resto de conductores que transitan por la autopista.