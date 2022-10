Una noche surrealista acaba con un penalti no pitado y dos expulsados en el Mallorca

Una noche de fútbol surrealista sólo podía acabar con un arbitraje surrealista. Díaz de Mera y el VAR se comieron un penalti de Oliván a Ángel tan clamoroso como decisivo porque se produjo en el último minuto del partido. Las imágenes dejan en evidencia una semana más a los colegiados, que van de mal en peor, y seguramente privan al Mallorca de una victoria que le hubiera permitido escaparse de la zona de abajo de la clasificación. Para colmo, la injusticia arbitral acabó con Maffeo y Aguirre expulsados por protestar la acción no señalada. Maffeo se había lesionado en la primera parte y estaba en el banquillo.

Ha sido una noche para dejarla reposar porque ha habido demasiadas cosas extrañas. Un gol del Espanyol que era cualquier cosa menos un remate, un arreón del Mallorca sin recompensa y, por supuesto, otro esperpento arbitral. Del resumen sobrevive el empate final que no es malo para los intereses de uno y de otro, pero que es la consecuencia de un viaje en una auténtica montaña rusa.

Son potenciales demasiado similares los de Mallorca y Espanyol y eso se tradujo en el terreno de juego en un arranque de partido parejo en el que ninguno de los dos se atrevió a dar el paso de ir a por el gol, y ese juego mutuo de respeto la noche sólo transitó por el centro del campo, sin que para nada aparecieran las porterías.

Así fue durante casi media hora. Para ser exactos, hasta el minuto 28, momento en el que Maffeo, que había recibido un golpe muy fuerte en un costado, se arrojó él solo al suelo antes de un saque de esquina adversario y pidió el cambio. Un cambio que resultaría decisivo para cambiarle el aspecto al partido.

Gio González sustituyó al catalán, pero lo importante no fue la identidad del relevo del lateral derecho titular, sino las consecuencias de ese cambio porque el equipo, privado de uno de sus jugadores más decisivos, se vino sorprendentemente abajo, acusando el golpe, y de eso se aprovechó el Espanyol para tomar el mando del partido con carácter hegemónico.

Puado se hizo espacio en el área para soltar un derechazo que se fuera por poco, Expósito obligó a Rajkovic a lanzarse al suelo para intervenir y Joselu no le tuvo fe a un pase que le hubiera dejado solo ante el portero. El Mallorca se quedó sin capacidad de respuesta y su única advertencia en la primera parte fue un disparo alto de Dani Rodríguez. Muriqi fue totalmente anulado, Kang tampoco tuvo la relevancia de otros partidos y el más destacado en el bando local acabó siendo Baba, pero no por sus apariciones en ataque, sino por lo providencial que resultó en defensa. Al final, cuando Díaz de Mera señaló el final de la primera parte, Aguirre fue el que más agradeció llegar al intermedio con 0-0. El equipo se estaba cayendo a pedazos.

El entrenador mexicano no se anduvo por las ramas en el descanso y el equipo salió con otro aire. En el primer minuto un pase maravilloso de Kang a Jaume Costa acabó con un disparo del valenciano que rechazó Lecomte, y casi de inmediato, sin que nadie lo esperara, llegó la barraca. Galarreta habilitó a Gio González, que pisó el área, elevó el balón sobre la salida del portero y Muriqi, alargando el pie más que nadie, remachó al fondo de la meta para conseguir el 1-0. El kosovar puede no aparecer, pero cuando lo hace es letal. Simplemente letal.

Tal y como había sucedido en el primer tiempo con el cambio de Maffeo, el gol obró la proeza de voltear el partido. El Espanyol, que había acabado el primer tiempo pletórico, se vino abajo de forma abrupta y el Mallorca se lo comió. Dani Rodríguez cabeceó fuera y, en mejor posición, Jaume Costa disparó alto tras un gran jugadón de Kang In Lee. Diego Martínez no tuvo otra que meter cambios, pero Aleix Vidal y Lazo no consiguieron cambiar la dinámica. A los 63 minutos Raíllo soltó un chutazo desde muy lejos y Lecomte se vio obligado a interponer los puños para evitar el 2-0. Advirtiendo que tenía a su rival sobre la lona, Aguirre metió en el campo a Amath con el objetivo de sentenciar el resultado.

El fútbol, sin embargo, atenta contra toda lógica. Cuando más cerca estaba el 2-0, cuando Gio González había pecado de inocente por no dejarse caer en el área ante Sergi Darder, llegó la jugada más increíble de la noche. A los 69 minutos Lazo tomó un balón en la banda izquierda con Valjent presionándole, levantó la cabeza para meter un centro hacia Joselu y lo que le salió fue un centrochut envenenado que, tras tropezar en el travesaño, acabó en el fondo de la portería de un atónito Rajkovic que no se creía lo que estaba viendo.

El gol volvió a socavar la fe del Mallorca, que desapareció en ataque y estuvo cerca de perder el partido porque el Espanyol fue el que acabó mejor. Aleix Vidal y Sergi Darder tuvieron el 1-2, pero Rajkovic estuvo seguro ante el disparo del mallorquín. Todo parecía estar calmado, pero lo mejor quedaba para el final. A los 89 minutos Oliván zancadilleó a Ángel con una claridad tan meridiana que no hay ni una sola toma que no delate al lateral catalán. Sin embargo, ante la sorpresa general, ni el árbitro ni el VAR interpretaron que eso fuera penalti. Maffeo y Aguirre, indignados, acabaron expulsados y la noche acabó con la demostración, por si a alguien le quedaba alguna duda, de la absoluta ineptitud del colectivo arbitral español. Cambian resultados a su antojo y hoy la moneda ha salido cruz. Así se degrada una Liga, y ésta está ya en absoluta descomposición.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Copete (2), Jaume Costa (1), Baba (3), Galarreta (2), Dani Rodríguez (1), Kang In Lee (2) y Muriqi (2). Gio González (2) por Maffeo (28′), Amath (1) por Dani Rodríguez (65′), Antonio Sánchez (s.c.) por Kang In Lee (86′), Ángel (s.c.) por Copete (86′)

Espanyol: Lecomte (1), Óscar Gil (1), Sergi Gómez (1), Cabrera (1), Oliván (1), Expósito (1), Vinicius Souza (2), Darder (2), Puado (1), Braithwaite (1) y Joselu (1). Aleix Vidal (1) por Expósito (70′(, Lazo (1) por Puado (70′), Keidi Bare (1) por Braithwaite (81′)

Goles: 1-0. Min.48: Muriqi; 1-1. Min.69: Lazo

Árbitro: Díaz de Mera (1). TA Galarreta, Gio González, Valjent, Sergi Darder. TR Maffeo 89′

Incidencias: 13.982 espectadores en Son Moix en la duodécima jornada de Liga de Primera División.