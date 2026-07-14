Muere un motorista belga de 53 años en un aparatoso accidente en la carretera que une Portocolom con s’Horta
Un ciclista se ha encontrado fuera de la vía el cuerpo sin vida de la víctima
Trágico suceso en las carreteras de Mallorca. Un motorista de nacionalidad belga y de 53 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la carretera que une Portocolom con s’Horta (Ma-4012), en el municipio de Felanitx. La víctima ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la vía.
Los hechos han ocurrido sobre las 8:15 horas cuando un ciclista se ha encontrado inesperadamente una motocicleta visiblemente dañada fuera de la carretera. El hombre ha decidido parar y buscar por las inmediaciones, momento en el que ha hallado el cuerpo sin vida del conductor, por lo que ha dado aviso a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado rápidamente agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y una ambulancia del SAMU 061. Tras varios minutos de labores de reanimación, los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida y han certificado el deceso en el mismo lugar.
Ahora la Guardia Civil queda a cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las causas exactas del siniestro. Todo apunta a que la víctima sufrió el accidente la noche anterior.