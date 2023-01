Mañana jueves día 26 de enero de 2023 el conocido y mediático diplomático español Inocencio Arias presenta el último libro de Mateo Cañellas Taberner “40 Años de Expolio Catalanista de Baleares” a las 7 de la tarde en el Hotel Artmadams de Palma.

-¿Qué es el expolio catalanista de Baleares?

El expolio catalanista es no poder denominar a nuestra lengua con su secular denominación de mallorquín, menorquín o ibicenco. Es que te impongan decir “vacances” en vez de “vacacions” o que te impongan decir “jo necessito” en lugar de “jo necessit”. Como también es que en la enseñanza, la lengua castellana haya terminado como una lengua extranjera. O que en los colegios cuelguen banderas cuatribarradas como lo más normal del mundo, mientras que una bandera de España en una aula “altere la convivencia”.

-¿Sólo es un tema imposición lingüística?, que ya es mucho.

Si ya es increíble lo que pasa con la lengua, el expolio catalanista también se ceba en el legado de nuestros reyes privativos, en nuestra cultura y en nuestra historia. El catalanismo se dedica a tergiversar y falsificar la historia de Baleares y, sobre todo, lo que hace referencia a Jaime II, Sancho I y Jaime III. Se olvida de los mártires Cabrit y Bassa que resistieron hasta la muerte en Alaró. Como también esconde que Ramón Llull no pisó ningún territorio aragonés hasta que Jaime II recuperó su reino. Como también oculta que después de la muerte de Jaime III los nobles mallorquines no desfilaron en la Fiesta del Estandarte para no tener que portar lo colores aragoneses.

-¿Por qué esta actitud del catalanismo ante los reyes de Mallorca?

Porque como la lengua mallorquina, los reyes mallorquines rompen la uniformidad de la lengua y la cultura estándar catalana que nos están imponiendo. Si no, ¿cómo se explica lo que pasó el año 2011 por la colocación de la estatua de Jaime II en Sineu? Después de tenerla dos años arrinconada en un almacén, la estatua del rey que promovió el impulso económico de Sineu y de todo el reino de Mallorca, fue colocada en otro lugar para que no molestase a los quintacolumnistas catalanistas.

-¿Y qué pasa con Ramón Llull, por qno pisó Aragón en una década?

Así fue, pero este importante hecho es dejado totalmente de lado. Los falsificadores de la historia han transformado al defensor del rey Jaime II de Mallorca en el forjador de la legua catalana. Cuando lo cierto es que en sus obras, Ramón Llull jamás usó el vocablo “catalán” ni mucho menos “lengua catalana”. De hecho, en su testamento 1313 (casi un siglo después de la supuesta conquista catalana de Mallorca) destinó 140 libras para que se copiasen sus diez obras más recientes en pergamino en romance y en latín (“scribantur libri in pergameno in romancio et latino”). Al robo de Llull hay que añadir el de otros mallorquines y, sobre todo, valencianos. Sin el expolio catalanista de los autores mallorquines (Llull, Torroella, Valentí…) y valencianos (Vilanova, March, Roig, Martorell, Roís, Canals…) el peso de la literatura catalana es nulo del todo.

-¿Además de Ramón Llull hay más personajes “expoliados”?

Vaya si los hay y no sólo personajes. Antes éramos el Reino de Mallorca, ahora somos “les Illes”. Antes teníamos la secular bandera otorgada por Sancho de Mallorca en 1312, ahora tenemos un invento de bandera autonómica que nadie quiere. Ahora el mar balear es el mar catalán. También resulta que San Junípero Serra es “la huella catalana de California” y los menorquines que llegaron a San Agustín en el siglo XVIII son “la raíz catalana de Florida”. Y que el apellido del héroe de la Guerra de Independencia estadounidense Jorge Ferragut y de su hijo David G. Farragut, primer almirante de la armada estadounidense, da nombre a una fundación para promocionar la cultura catalana en EEUU. También tenemos que el Mapamundi de Cresques Abraham es el “Atlas catalán” y que el Canto de la Sibila es parte de la “Navidad catalana”. En fin.

-Ya para acabar, ¿cómo el diplomático Inocencio Arias se desplaza a Mallorca para presentar el libro y además lo ha prologado?

Considero un lujo que una personalidad como Inocencio Arias pueda dedicar parte de su tiempo en ayudar a “Societat Civil Balear” en la denuncia de la triste realidad que llevamos viviendo en Baleares en las últimas cuatro décadas. Es muy necesario que personas como Inocencio Arias, con un intachable sentido de Estado, vea el problema que tenemos en Baleares, que es mucho peor que el que padece la sociedad catalana. Aquí además de marginar la lengua española se está eliminando la secular lengua mallorquina para imponer la lengua catalana; y se está tergiversando y falsificando nuestra historia, nuestro pasado, para incluirnos en los inventados “Países Catalanes”.