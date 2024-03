El Mallorca, con el ojo puesto en el partido Canadá-Trinidad de hoy

Con el ojo puesto en el partido Canadá-Trinidad Tobago. Así estará el Mallorca esta noche, muy pendiente de lo que suceda a las once de la noche hora española en el choque que se disputará en la ciudad texana de Frisco, y del que saldrá un clasificado para la próxima edición de la Copa América. Ayer jugó Muriqi y el jueves lo hizo el portero Rajkovic, de momento sin novedades. Para el kosovar y el serbio queda aún un partido pendiente. Larin, en cambio, sólo jugará el de hoy.

Kosovo derrotó 0-1 a Armenia en Erevan con un gol del centrocampista del Besiktas Milot Rashica en la primera parte. Muriqi fue el capitán del equipo y jugó el partido completo, aparentemente sin problemas en un choque que se disputó en la capital armenia de Erevan. Kosovo juega su segundo encuentro amistoso el martes 26 ante Hungría, un rival de mucho más empaque que Armenia, cuyo futbolista más relevante es el interista Mikhtaryan, que no participó en el choque.

Por su parte el portero Predrag Rajkovic fue un convidado de piedra en la goleada de Rusia a Serbia en Moscú, en partido amistoso jugado el jueves, y en el que los serbios fueron aplastados por los rusos, a los que dirige el ex-mallorquinista Valery Karpin. El seleccionador serbio, Dragan Stojkovic eligió al portero del Chelsea Djordje Petrovic por delante de Rajkovic y del habitual titular, el meta del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Serbia volverá a jugar el próximo lunes ante Chipre en Nicosia otro partido amistoso.

Antes de eso, sin embargo, la atención estará centrada esta noche en el Toyota Stadium de Frisco, donde está en juego una plaza para participar en la próxima edición de la Copa América, que precisamente se celebra en Estados Unidos. Canadá está obligado a ganar tras la sorprendente derrota ante Jamaica en la ronda anterior, lo que le ha llevado a este play off a muerte que se dilucidará a partido único.

Al Mallorca le interesa en primer lugar que Larin no se lesione, lo que sería un verdadero drama a dos semanas de la final de Copa, pero también es cierto que el club ve con buenos ojos que Canadá juegue la Copa América ante la posibilidad de que el delantero se revalorice, tras una primera temporada en el club que no ha sido demasiado brillante, sobre todo a nivel goleador (lleva dos tantos en 30 partidos de Liga).

El Mallorca, que pagó siete millones al Valladolid el pasado verano por Larin, no le diría que no a una oferta que le permitiera recuperar el dinero invertido por un jugador que además no ha acabado de integrarse en el vestuario, y cuyo segundo plazo de fichaje hay que amortizar en el límite salarial del próximo verano.