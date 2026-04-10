La madre de la menor acosada: «En el colegio me dicen que hasta que no la agredan no pueden hacer nada»

La madre de una menor de 16 años de edad, víctima de acoso escolar, en el instituto público IES Arenal de Llucmajor (Mallorca) se encuentra completamente desesperada ante la alarmante falta de soluciones que, según denuncia, le ofrece el centro educativo para frenar lo que es uno de los casos de bullying más graves de los últimos años en la isla.

De espaldas para preservar su anonimato y evitar posibles represalias, la progenitora ha relatado a OKBALEARES que, desde el mes de enero, su hija sufre acoso constante. Según afirma, desde el propio centro le han llegado a trasladar que, mientras no se produzca una agresión física directa, no pueden adoptar medidas contundentes como una expulsión definitiva o una orden de alejamiento.

«Me comentan que se ven con las manos atadas, pero no lo entiendo. Se trata de una alumna muy conflictiva que ha sido denunciada hasta seis veces por otros incidentes. Hasta los profesores con los que me reuní me dijeron que era muy conflictiva y que lo mejor sería que la expulsaran para siempre porque les crea muchos problemas», manifiesta la madre.

Según explica, el instituto le ofreció la posibilidad de elaborar un informe favorable para cambiar a su hija de centro. Sin embargo, la mujer rechaza esta opción y considera profundamente injusto que sea la víctima quien tenga que marcharse. «¿Por qué mi niña, que es la víctima, es la que tiene que irse?», se pregunta, visiblemente indignada.

Una de las causas que, según apunta, habría desencadenado esta situación está relacionada con la amistad que su hija mantiene con la expareja de la presunta agresora. La joven conflictiva no tolera ver a otras compañeras con quien fue su novio, lo que habría derivado en una escalada de hostilidad cada vez más intensa.

«Prepárate, que el viernes te va a esperar una buena»

La situación, lejos de ser aislada, se ha ido agravando. Según la denuncia, la presunta autora del acoso no actúa sola, sino que contaría con el respaldo de un grupo de compañeros que contribuirían a generar un auténtico clima de intimidación dentro del centro. En una ocasión, llegó a enviar a un grupo de unas 15 amigas para agredir e insultar a la menor.

Más recientemente, habría utilizado a otro alumno para trasladar amenazas directas a la víctima, anticipándole lo que supuestamente ocurriría a la salida del instituto. «Prepárate, que el viernes te va a esperar una buena», le espetó. Estos episodios han provocado un fuerte impacto emocional en la joven, que necesita asistencia psicológica diaria antes de acudir a clase.

Según la madre, este comportamiento no se limita a su hija. Otros estudiantes también habrían sufrido episodios violentos protagonizados por la misma alumna. «Llegó a partir una botella de cristal en la cabeza de otra niña. También he visto vídeos de ella propinando palizas brutales o yendo con cuchillos para amenazar a un alumno de un instituto de Palma», asegura.

A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía de Menores ha archivado la causa por acoso escolar, aunque la presunta agresora acumula varias expulsiones del instituto de Llucmajor. Incluso, según se indica, la Guardia Civil ha tenido que intervenir en distintas ocasiones a raíz de otros conflictos.