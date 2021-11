Luis García Plaza ha comparecido en rueda de prensa para valorar el encuentro previo a la decimotercera jornada frente al Elche CF. Sobre el balance del primer tercio de temporada, García Plaza, lo resume de esta forma: “La sensación que tiene todo el mundo es que tenemos menos puntos de los que nos merecemos. Me llegan muchos mensajes de felicitación desde fuera alabando la personalidad que tiene el equipo, de que jugamos de tú a tú a todos los equipos. Ahora lo que tenemos que hacer es valorar lo bueno que estamos haciendo, pero nos hemos puesto el reto de que en los últimos minutos ya no encajaremos más goles”.

En el partido del domingo a las 18:30 h, no se vestirán de corto ni los lesionados Take Kubo ni Antonio Raíllo. Tampoco lo hará el sancionado Aleksandar Sedlar, ya que fue expulsado ante el Cádiz. El delantero Matthew Hoppe también se podría unir a esta lista de bajas debido a que sufre molestias musculares que le impiden estar en plenas condiciones físicas.

Un futbolista que sí llegará para enfrentarse al conjunto franjiverde es Dani Rodríguez tras la dura entrada sufrida por Iza. Así lo ha confirmado el técnico madrileño: “Ha estado entre algodones, creo que llegará, pero podría haber sido una lesión muy grave”.

Un apartado que ha generado mucha polémica durante la semana en el seno mallorquinista es la expulsión de Luis García Plaza en tierras andaluzas por dirigirse al colegiado en los siguientes términos: “No nos pita ni una”. Esta frase le ha provocado una desorbitada sanción de dos encuentros. Así se ha referido el entrenador del cuadro balear a esta sanción: “La frase se la dije a mi ayudante… Ellos creyeron que iba para el cuarto árbitro y no es así. No puedo hacer nada más. Respetarlo, aceptarlo y no darle más vueltas. Me duele porque no podré estar en los dos próximos partidos. Además, estuve hablando con ellos después del partido tranquilamente y con un tono de concordia, pero ya no hay vuelta atrás”.

La afición mallorquinista ha clamado durante toda la semana por los arbitrajes que ha sufrido el equipo en los últimos encuentros. Sobre la pitada organizada por el Moviment Mallorquinsita en los minutos 12 y 57, García Plaza, se ha pronunciado de esta forma: “Lo que haga mi afición lo respaldo. Por mi parte se merece toda mi felicitación, nos empujan y nos ayudan muchísimo”.

Por parte del conjunto de Fran Escribá, los alicantinosllegan en una dinámica negativa tras no poder saldar con victoria sus últimos cuatro partidos. Aun así, García Plaza, avisa del peligro del rival: “El Elche es un gran equipo. Tiene tres delanteros de primerísimo nivel. Te hacer un traje en cualquier momento, además, generan mucho. Si quitas los ocho primeros, se puede decir que tienen a los mejores atacantes de la categoría. Nos van a exigir dar lo mejor, por ello, necesitamos el apoyo de toda nuestra afición. Sería muy importante dejar a un rival como ellos a siete puntos”.

Tras la jornada 13 se producirá el tercer parón de la temporada. Lo que más le preocupa al entrenador balear son las posibles lesiones que se puedan producir: “Hay que tomarlo como algo más de la competición. Al jugar el lunes, nos dará más tiempo para recuperar a los internacionales y tenerlos disponibles y sanos”.

Si hay un jugador que está a un nivel superior al resto de la plantilla es Idrissu Babá: “Para mí este año está siendo el mejor. La temporada que lleva es espectacular. Ahora suma pases, marca goles, crece día a día. Le digo cada día que siga así, que se suelte”, concluyó Luis García Plaza.