El juez del Tribunal Administrativo Central ha admitido a trámite el recurso especial presentado por la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) contra la licitación de obra y servicio para nueve centros de salud en Mallorca. Presentó el recurso al considerar que al hacerlo en un único lote el Govern ha dejado fuera a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baleares. Al mismo tiempo que ha aceptado el recurso, el juez paraliza el concurso de 86,4 millones de euros convocado por el Ejecutivo de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol.

El pasado 25 de enero el presidente de Pimem, Jordi Mora, anunció la presentación del recurso para defender a los autónomos y las pymes de las Islas, que representan el 60% del PIB y que a pesar de esto su participación en la licitación pública no llega al 20%. Junto a Mora, el experto en licitación pública y secretario general de Conpymes, Jaume Pallerols, explicó que las condiciones del concurso de la Conselleria de Salud no hacen una interpretación correcta de la ley al no justificar sólidamente la no división en nueve lotes, tratándose de actuaciones en nueve edificios en diferentes municipios.

Mora dijo que la licitación del concurso por 86,4 millones de euros era un «despropósito» y explicó que la practica totalidad de las empresas de Baleares no pueden participar en esta licitación puesto que se exige como requisito presentar una facturación de 50 millones de euros en los últimos tres años.

Tras la presentación de este recurso, tanto la presidenta Armengol como la consellera de Salud, Patricia Gómez, explicaron en el Parlament que se había optado por la fórmula de licitar los nueve centros de salud en un solo lote por motivos de urgencia ante la situación sanitaria que viven las Islas.

Las prisas alegadas por el Govern se vuelven ahora en su contra puesto que la licitación ha sido paralizada por el juez por un periodo de tres meses.

Antes de la presentación del recurso por parte de la Pimem, la Asociación de Constructores ya criticó que el Govern hubiera licitado la construcción de nueve centros de salud en Mallorca por valor de 86,4 millones de euros en un único contrato de concesión de obra a 10 años. La patronal lamentaba que esta «decisión arbitraria» supone la exclusión de «todas las empresas de construcción autóctonas». El problema es que «no pueden asumir una licitación de esta cuantía», afirmaban los constructores.

Denunciaron los constructores que las empresas deben anticipar la mayor parte del presupuesto que más tarde cobrarán en 10 años. Por ello, aseguró la entidad, «la totalidad de las empresas locales no optarán a la licitación», ya que «no tienen la capacidad económica para hacerlo».

Los constructores también calificaron como «inasumibles» los criterios financieros que ha planteado el Govern. Los candidatos deben demostrar haber alcanzado una cifra anual de negocio superior a los 50 millones de euros en los tres últimos años disponibles. Además, exige como requisito de experiencia que en los últimos cinco años el licitador haya sido responsable como promotor de un edificio destinado a usos médicos. El presupuesto gestionado tiene que ser de al menos 14 millones de euros.