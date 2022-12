Jubilación forzosa del juez catalanista de Baleares que tumbó la petición de que el 25% de clases en los colegios de las Islas se impartan en español. Tal y como recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha jubilado al magistrado Gabriel Fiol Gomila, actualmente presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Fiol es un afanado juez catalanista premiado por la entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB), hermanada con Òminum Cultural en Cataluña, Valencia y Baleares en la Federación Llull, que el pasado mes de noviembre firmó el auto judicial contrario a impartir el 25% de clases en español en la enseñanza balear.

Una petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases en castellano que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) rechazó, en contra de lo que viene dictaminando sentencia tras sentencia este mismo máximo órgano del poder judicial en Cataluña, donde se mantiene la misma exclusión del castellano en las aulas que en las Islas.

Según el hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJB, no se puede aplicar la jurisprudencia del 25% de clases en español en Baleares porque solo es aplicable en Cataluña, donde rige un modelo de inmersión, y no en Baleares, donde a su juicio, rige un modelo de conjunción y, por lo tanto, no procedía a aplicar esta medida de forma cautelar.

Una sentencia con unos argumentos sui generis por parte de un Fiol que fue nombrado presidente de la sala contenciosa del TSJIB en 2008. En su trayectoria ha destacado por promover el uso del catalán en el ámbito jurídico. Ese año en el que ascendía a la presidencia de la Sala de lo Contencioso, fue galardonado con el premio Agustí Juandó i Royo que concede el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) por su promoción del catalán en el ámbito judicial.

De hecho, la asociación de profesores de Baleares Plis lo recusó sin éxito en el contencioso interpuesto contra el Govern y la Obra Cultural Balear (OCB) para conseguir la aplicación del 25% en los proyectos lingüísticos de los centros educativos de las Islas, basándose en el premio concedido por esta última entidad «por su aportación a la catalanidad de Baleares».

La entidad docente tiene claro, aunque le fue denegada la recusación, que un juez no debe ser sólo imparcial, también debe tener apariencia, y Fiol no la tenía.

Otro dato que no avala su imparcialidad es que Fiol tumbó el decreto del Gobierno balear del expresidente del PP, José Ramón Bauzá (2011-20115) del Tratamiento Integrado de Lengua (TIL) que apostaba por el trilingüismo en las aulas de Baleares: español, catalán e inglés. Una sentencia que fue recurrida al Tribunal Supremo pero que el Govern de Armengol decidió retirar, en su apuesta decidida por la imposición del 100% de catalán en las aulas de Baleares.

La retirada de Fiol deja la puerta abierta, ligeramente, a una posible sentencia favorable a que el 25% de clases lectivas en los colegios de Baleares se impartan en español.