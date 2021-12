Javier Vich es dueño de varios hoteles boutique de Mallorca como el Equus en Palma y el Joan Miró. También es el presidente de la Asociación Hotelera de Palma de Mallorca (ASHPAMA) y vicepresidente de la Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca. Positivo con la temporada de 2021, también es precavido con lo que pueda suceder en 2022 y por ello se muestra partidario del pasaporte COVID. Defensor de la sostenibilidad en sus tres vertientes, critica que el Govern haya utilizado la ecotasa para lo que ha querido.

P.-¿Cuál es su balance de la temporada de 2021?

R.-Empieza más tarde que en otros años, pero ha sido positiva. Ha dado un poquito de luz y esperanza. Aunque nos faltan seis meses en la cuenta de resultados y eso al final se nota. La apertura este año se produjo entre junio y julio y las cifras se han acercado a las de 2019. No comparamos con 2020, porque no hay históricos.

P.-¿Ha habido una recuperación?

R.-Lo cierto es que hemos tenido resultado muy similares a los de la etapa prepandemia. En agosto, septiembre y octubre nos hemos acercado mucho, lo que es una buena noticia. No se puede decir que la temporada haya sido buena o mala realmente. Ha sido atípica.

P.-¿Qué hoteles han sido los más demandados?

R.-Se ha producido la paradoja de que los hoteles de cinco estrellas de Palma ha sido los que han tenido más ocupación. Los hoteles boutique del centro han estado muy demandados. Creo que se debe a que muchos turistas han valorado los hoteles más pequeños, con menos gente en el desayuno y las zonas comunes. Ha sido una buena noticia, porque estos hoteles incluso ahora seguían vendiendo, pero ha habido un parón en las ventas en los dos últimos días.

P.-¿Por el coronavirus?

R.-Sí, por las noticias sobre la nueva variante, que está generando preocupación e incertidumbre. La previsión era cerrar el mes con un 47% de ocupación y ahora no sabemos qué va a suceder. Todavía tenemos cierto optimismo con las Navidades, que siempre han sido buenas. Esperamos que las reservas de última hora se animen un poco.

P.-¿A favor o en contra del pasaporte Covid?

R.-Yo estoy a favor de que se pida. Venimos de unas restricciones muy fuertes y si esta medida ha de servir para no volver a eso, es lo que hay que hacer. Se está viendo que la vacunación es la solución a esta pandemia y que evita el colapso de los hospitales. Todavía nos quedan unos años de convivir con el coronavirus y saldrán más variantes. Por tanto, habrá que normalizar el uso del pasaporte COVID y los que no se hayan vacunado, por el motivo que sea, no podrán hacer uso de instalaciones donde haya más gente.

P.-¿Cuál es la previsión para 2022?

R.-Con la pandemia hemos aprendido a no hacer previsiones de ningún tipo. Es imposible, vivimos semana a semana. Es cierto que antes de la nueva variante se respiraba un poquito de alegría, ahora hay temor a cómo puede afectar a la temporada alta. A priori, 2022 llegaba mejor, porque la temporada empezaba antes que en 2021. La lógica nos decía que si este año ha sido óptimo, el siguiente lo iba a ser más. Pero ahora todo es incertidumbre.

P.-El Govern dijo que en 2022 se lograría alargar la temporada. ¿Es factible?

R.-Es difícil, pero no imposible. Creo que se han dado pasos. Sí creo que cualquier iniciativa o estrategia debe partir desde Palma. Los hoteles y la oferta cultural y gastronómica de la ciudad está abierta todo el año. Ahora mismo, de los 72 hoteles que hay en la capital, sólo el 10% está cerrado y es por la situación actual.

P.-¿Qué hace falta para desestacionalizar la temporada?

R.-Buena conectividad en invierno y tener oferta cultural y deportiva en los meses que ahora no forman parte de la temporada. Por ejemplo, desde hace unos años en febrero hay actividades de golf o ciclismo. Tenemos unas infraestructuras que pueden servir para todo el año, aunque evidentemente no es así en todas las zonas de Mallorca. Se está trabajando en ello.

P.-Ahora se habla mucho de sostenibilidad y economía circular, pero en realidad el sector hotelero hace años que avanza en estos objetivos.

R.-Yo diría que desde el año 2010 se ha producido una gran transformación. No hay que olvidar que toda la inversión en reconversión hotelera, más de 2.000 millones de euros, vino promovida por el sector privado. Hemos apostado desde hace años por la calidad, no por el volumen, y trabajado con las tres patas de la sostenibilidad: la economía, la social y la medioambiental. Gracias a ello, creo que estamos en el camino de convertirnos en líderes en materia de circularidad.

P.-¿Cuál es su postura con respecto a la ecotasa?

R.-Desde el principio estuvimos en contra de que hubiese una ecotasa en las Islas, porque perdemos competitividad. No somos un destino como Nueva York o París. La motivación del viajero que viene a Baleares es otra y tenemos muchos competidores. Al final, todo lo que sea gravar de alguna manera el turismo, y sobre todo el familiar, tiene un impacto y genera una pérdida de competitividad.

P.-¿Qué opina de que el Armengol haya patrocinado el concierto de Los 40 Music Awards con este impuesto?

R.-Todas las patronales coincidimos en que ya que existe, debe ser finalista. Nos preocupaba que el Govern destinara la ecotasa a otras cosas y el tiempo nos da la razón. No es un problema del sector hotelero, afecta a toda la cadena de valor turístico y a toda la ciudadanía de Baleares. La crítica está totalmente fundamentada. Los turistas y los residentes pagan la ecotasa por un motivo, entonces el dinero debe destinarse a ese motivo, no para pagar otras cosas que nada tienen que ver.