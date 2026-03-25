La izquierda quiere reprobar en el pleno de Palma a la edil de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que pone coto al empadronamiento fraudulento, algo que para el portavoz socialista, Xisco Ducrós, son «hechos muy graves porque el padrón es el que garantiza nuestros derechos a la sanidad, a la educación y a la movilidad».

Sin tener en cuenta si el empadronamiento de estos inmigrantes ilegales es un fraude, los socialistas solicitarán que se suspendan lo que ellos llaman «desempadronamientos masivos», que se abra una investigación interna para esclarecer los hechos y se repruebe y destituya a la regidora Roca.

La revisión de los empadronamientos obedece a la resolución de 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, que establece las condiciones para empadronar a personas en situación de vulnerabilidad.

A ello hay que sumar que los servicios técnicos de Servicios Sociales y Población establecieron el pasado mes de julio un protocolo interno de coordinación, que regula el procedimiento de empadronamiento de personas vulnerables en situación de calle y su seguimiento.

Este protocolo establece que cualquier cambio de situación (de domicilio, salida de centros de acogida, traslado a otra comunidad o municipio, regularización de vivienda o habitación) debe derivar en la baja del empadronamiento.

Pero nada de ello importa para unos socialistas dirigidos por su secretario general, Iago Negueruela, que no podrán sacar adelante la reprobación de la edil al estar en minoría en el pleno (8 de 29 ediles) y no ser suficiente el apoyo que siempre tienen de separatistas de Més y Podemos, dado que los 17 concejales de PP y Vox son mayoría.

«Estamos delante de una decisión política que no se ha explicado. Al contrario, ha generado muchas dudas. Por todo ello, queremos saber por qué la regidora mintió al asegurar que se trataba de un procedimiento ordinario. Mentir es intentar engañar a la ciudadanía, y Palma no lo merece», ha subrayado Ducrós.

El grupo socialista también reclamará en el pleno de mañana que se aplique la ley estatal de vivienda para topar los precios del alquiler de viviendas. «Es una cuestión de justicia, como el No a la guerra», ha considerado Ducrós, quien ha adelantado que otra de sus iniciativas girará en torno a «la paz y decir no a las acciones unilaterales que vulneran el derecho internacional».

Otras iniciativas socialistas

Otras mociones irán vinculadas a peticiones de los vecinos de los barrios del Rafal, el Viver y Son Ferriol, como la apertura de las casas de Son Ametler o la puesta en marcha de viales cívicos como los que conducen a Son Llàtzer y s’Hostalot.

Algunas iniciativas más de los socialistas buscarán una política de seguridad juvenil urbana basada en la prevención, que se recuperen caminos públicos en la Serra de Tramuntana y que se prohíba la caza en Son Quint.

«Traemos problemáticas que responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Los socialistas escuchamos y atendemos las peticiones que nos trasladan los vecinos», ha sentenciado Ducrós.