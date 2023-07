Las inversiones prometidas durante la pasada legislatura por el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Govern, Francina Armengol para Palma, desde el tranvía a la depuradora entre otros proyectos por valor de 850 millones de euros, son un bulo.

En rueda de prensa el nuevo alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, ha reconocido «su máxima preocupación» porque «nos han tomado el pelo, a Palma y a los palmesanos. De las inversiones por valor de más de 850 millones que durante estos meses nos han estado anunciando, no tenemos ningún papel, documento, ni compromiso de los ministerios para la ejecución de estos proyectos».

Martínez recordó que en la pasada campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, Sánchez aseguró que los 185 millones del tranvía «se aprobarían, lo mismo que la Ciudad de la Justicia, Son Busquets y otros proyectos, pero a día de hoy, no hay documento alguno que lo avale, para poder hacerlos realidad”.

Por ello el también número uno del PP de Palma criticó que su antecesor en la Alcaldía, el ex alcalde socialista, José Hila, no diese a conocer estos datos «de forma adecuada, ni fuera transparente». De hecho el anuncio y propaganda de toda clase de proyectos y propuestas de futuro, para luego no concretarse nada, fue una constante durante las dos pasadas legislaturas.

Martínez en relación al tranvía, y los anunciados 185 millones de euros que Sánchez se comprometió a invertir, reconoció que «el PP no quiere el tranvía, pero lo que sí queremos es esa inversión, para resolver todos los problemas de movilidad que padece Palma, que es hoy la tercera ciudad más colapsada de España, por detrás de Madrid y Barcelona”.

En relación al abandonado cuartel de Son Busquets y las 850 VPO prometidas por el Govern de Armengol, Martínez reiteró que no existe nada que comprometa a ningún ministerio de que allí se tenga que hacer un proyecto para la ciudad de Palma y detalló, que tras ponerse en contacto con el ente público SEPES, propietario de estos terrenos, «nos dijeron que no había ningún compromiso firmado».

«Si no hay voluntad de Madrid para que el proyecto de vivienda pública sea una realidad, no lo será. Existen dibujos, han tenido lugar conversaciones, pero no hay firmado ningún convenio, ni compromiso alguno y no hay nada en los Presupuestos Generales del Estado”.

Sobre la nueva depuradora, el alcalde reconoció que «hay mucha preocupación» porque de los 60 millones de coste del emisario de esa infraestructura, «no tenemos compromiso alguno de que se hayan presupuestado» y la licitación del proyecto está condicionada a que esté comprometido por el Gobierno central, como mínimo, el 50% del coste.

Lo mismo sucede con los proyectos anunciados en Playa de Palma, donde el Gobierno de Sánchez publicitó inversiones por valor de 11 millones de euros «que no los encontramos por ningún lado», lamentó el alcalde que remarcó que de los 18 millones prometidos a la EMT por la gratuidad del transporte público, «a fecha de hoy, no hemos recibido un euro».

Al igual que sucede con la prometida Ciudad de la Justicia que se iba a levantar en Son Pardo. Unos terrenos que la ministra socialista de Justicia, Pilar Llop, en diciembre del año pasado con motivo de una visita a Palma, afirmó que el ministerio iba a adquirir en el primer trimestre de este año, iniciativa que tampoco se ha materializado.

«Estamos preocupados porque estas inversiones de más de 850 millones que la oposición dice que existen no es cierto, y me gustaría recordar la necesidad de tener gobernantes que no mientan, y luchen por el futuro de la ciudad de Palma», remachó el alcalde Martínez.