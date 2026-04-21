Infierno parlamentario para el PSOE balear por el «cariño, te mantendré informada» de Koldo a Armengol

La bancada socialista en el Parlament balear ha tenido que soportar en la sesión de control al Govern de este martes numerosas referencias del PP al nuevo informe de la UCO que deja en mal lugar a Francina Armengol por presuntamente mentir en todas las explicaciones que ha dado, también ante el Tribunal Supremo, sobre su papel en el caso Mascarillas.

Hasta en 10 ocasiones, miembros del Govern de Marga Prohens se han referido al asunto. Seis consellers han atacado al PSOE por el caso de las mascarillas vendidas por la trama corrupta al Gobierno balear.

Tres de ellos han llevado el asunto a lo más alto, terminando sus intervenciones, es decir, sus respuestas a preguntas del PSOE, con un explícito «cariño, te mantendré informada», el whatsapp que ha hecho más fortuna de todos los que envió Koldo García a Francina Armengol. La expresión ha sido utilizada por los consellers Jaume Bauzá, José Luis Mateo y Catalina Cabrer.

Ninguno de los diputados socialistas que planteaban preguntas al Govern de Prohens en la sesión de control ha optado por responder a los ataques del PP. Por su parte, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha pedido este martes al PSIB que pida disculpas por «rendir pleitesía a la trama corrupta que en el peor momento de la pandemia saqueó las arcas públicas».

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha respondido así al diputado socialista Marc Pons, que ha criticado que el Govern haya dejado de ejecutar en los últimos tres años hasta 1.500 millones de euros presupuestados. El socialista ha acusado al Govern de «vender humo» y de ser incapaces de ejecutar las inversiones anunciadas.

Costa, por su parte, ha lamentado que sean «días difíciles» para los socialistas de Baleares, empeñados en «tapar las mentiras» de Armengol. «La siguen defendiendo y quieren que pidamos disculpas», ha afirmado el vicepresidente.