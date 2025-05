Indignación en Mallorca por la entrada de un buggy a una playa del Arenal

Indignación en redes sociales por la entrada de un buggy en una playa del Arenal. En un vídeo difundido por residentes mallorquines se puede ver a uno de estos vehículos invadiendo Es Caló de San Antoni con total impunidad y molestando a bañistas que se encontraban en la playa.

En un primer momento, el buggy baja por unas escaleras habilitadas únicamente para viandantes. Una vez en la playa, el vehículo empieza a derrapar y levantar gran cantidad de arena y flora frente a un grupo de personas que caminaban por la zona.

Buggies davallant les escales per vianants i destruint les platges de S’Arenal. No els hi passarà res: són colons estrangers, tant els que ho fan, com els que els han llogat els buggies.

Queda inaugurada, a nivell mediambiental, la temporada turística 2025 a Mallorca! pic.twitter.com/COI0YWENOJ

— Toni Bennàssar (@abennassar) May 3, 2025