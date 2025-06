Los independentistas de Més tiran de nostalgia y resucitan las ‘camisetas verdes’ para hostigar a Prohens

Doce años después, las camisetas verdes que se popularizaron durante el mandato de José Ramón Bauzá en Baleares han vuelto a hacerse visibles en el Parlament. De nuevo a causa de la lengua y lo que los independentistas de Més per Mallorca y Més per Menorca califican como un «ataque» a la educación y a la lengua a través del reciente pacto firmado por PP y Vox que permite a Marga Prohens aprobar unos nuevos Presupuestos. Las han sacado del armario y las usan para advertir al Govern de que se avecinan nuevas movilizaciones.

El color de las camisetas se convirtió en el santo y seña de los docentes en la aún recordada marea verde que recorrió las calles de Palma el 29 de septiembre de 2013 para protestar contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) que promovió el entonces presidente del Ejecutivo balear, José Ramón Bauzá.

Los cuatro diputados de Més per Mallorca y los dos de Més per Menorca han sacado del baúl las camisetas que se utilizaron el pasado 10 de mayo en la Diada per la Llengua organizada por los independentistas de la Obra Cultural Balear. La nostalgia separatista ha vuelto hoy al Parlament, en esta ocasión para mostrar a Marga Prohens su rechazo frontal a los aspectos del pacto PP-Vox para los Presupuestos que afectan a la educación en Baleares.

Prohens ha defendido el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox y ha acusado a Més per Mallorca de «exagerar, engañar y crispar» con sus reproches. Así ha contestado a la pregunta formulada en el pleno del Parlament por el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, sobre si considera que el acuerdo presupuestario alcanzado con Vox «vale la pena».

En una primera respuesta, la presidenta autonómica ha defendido que las cuentas autonómicas para 2025 permitirá una inversión de millones de euros en políticas sociales, de vivienda o de sanidad.

Después, tras las acusaciones de Apesteguia de haber firmado un «pacto de la vergüenza» que «criminaliza a la gente por su color de piel» y ataca al catalán, ha reprochado al líder de Més per Mallorca carecer de argumentos contra el acuerdo. «Lo predije la semana pasada y es lo que ha pasado: que encontrarían un acuerdo en el que no se cruzarían nuestras líneas rojas, pero que ustedes volverían a sobreactuar», ha apuntado Prohens.

En concreto, ha sostenido que la izquierda esperaba la derogación del decreto de mínimos, de la ley de normalización lingüística y hasta del Estatut d’Autonomia. «Y ahora que han visto que nada de esto ha pasado tienen que exagerar, engañar y crispar», ha manifestado.

La presidenta del Govern ha defendido que algunas de las medidas contempladas en el acuerdo, como la posibilidad de que el castellano sea vehicular en la educación o la exención del requisito lingüístico para algunos trabajadores públicos, ya se pusieron en marcha durante las pasadas legislaturas con un Govern de izquierdas. «No me he movido, no me moveré, pero le pido responsabilidad», ha sentenciado Prohens.