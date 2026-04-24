Incautados 18 kilos de cocaína en el Puerto de Palma: un sofisticado doble fondo destapa una operación de narcotráfico

Lo que parecía un control rutinario más en el Puerto de Palma acabó destapando una operación de tráfico de drogas de gran envergadura que ha sacudido a las autoridades y vuelve a poner el foco en las rutas marítimas como vía clave del narcotráfico en España.

Agentes de la Guardia Civil de Baleares, en coordinación con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, protagonizaron en la mañana de este lunes una intervención que bien podría parecer sacada de una película: la incautación de nada menos que 18 kilos de cocaína y 2 kilogramos de hachís, ocultos de forma milimétrica en un vehículo que acababa de desembarcar de un ferry procedente de Valencia.

La operación, bautizada como ‘Operación Tebal’, se desarrolló en el Dique del Oeste del Puerto de Palma durante un dispositivo de verificación fiscal aparentemente aleatorio. Sin embargo, lo que comenzó como una inspección rutinaria pronto se transformó en una intervención de alto impacto gracias al olfato infalible de un perro detector de drogas, cuyo comportamiento cambió radicalmente al aproximarse a uno de los turismos recién llegados.

Los agentes, alertados por la insistencia del animal, decidieron someter el vehículo a un registro exhaustivo. Fue entonces cuando descubrieron la clave: un doble fondo extremadamente sofisticado oculto en los bajos del coche, diseñado con precisión para evitar cualquier sospecha a simple vista.

En el interior de este compartimento clandestino se hallaron 15 paquetes de cocaína perfectamente empaquetados, junto a 4 bloques de hachís, evidenciando un intento claro de introducir la droga en las Islas Baleares sin levantar sospechas. La cantidad intervenida, especialmente la cocaína, sugiere que no se trataba de un transporte menor, sino de una operación con posibles ramificaciones más amplias dentro del tráfico de drogas en España.

El conductor del vehículo, un hombre español de 60 años, fue detenido en el acto. Las autoridades lo consideran presunto autor de un delito contra la salud pública, y ya ha sido puesto a disposición judicial junto con la droga incautada. Este nuevo golpe al narcotráfico pone de manifiesto la constante presión a la que están sometidas las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos como el Puerto de Palma, donde los traficantes recurren cada vez a métodos más ingeniosos y elaborados para burlar los controles. Sin embargo, operaciones como esta demuestran que la combinación de tecnología, experiencia y unidades especializadas sigue siendo una barrera difícil de superar para las redes criminales.

La investigación continúa abierta y no se descarta que este caso pueda conducir a nuevas detenciones o a la desarticulación de una red más amplia de narcotráfico internacional. Mientras tanto, la imagen de un coche aparentemente inofensivo convertido en escondite de droga vuelve a recordar una inquietante realidad: el narcotráfico no descansa y siempre busca nuevas formas de infiltrarse.