Ikram, la perrita de tres meses que llegó en patera a Ibiza y que ahora puede ser sacrificada: «Merece una oportunidad»

Su nombre es Ikram. Es una perrita de raza caniche que, con tan sólo tres meses, tuvo que embarcar junto a su dueño en una patera en busca de un futuro mejor. El 19 de junio de 2025, junto con otras 18 personas, el animal partió por vía marítima de Argelia hacia las Islas Baleares y ese mismo día fue rescatado por Salvamento Marítimo.

La perrita llegó a Ibiza en buenas condiciones y con una salud de hierro. De hecho, portaba su cartilla de vacunación, aunque no figuraba la rabia. A pesar de que el animal no presentara síntomas y de tratarse de una enfermedad prácticamente erradicada en España, el Ayuntamiento de Ibiza se vio obligado a poner a Ikram en cuarentena.

Actualmente se encuentra en el Centro de Protección Animal Sa Coma, donde recibe todos los cuidados necesarios desde hace casi un año. Sin embargo, durante todo este tiempo, la información sobre el estado de salud del caniche ha sido prácticamente nula y se desconoce si padece alguna enfermedad.

El caso ha dado un giro brutal estos últimos días, ya que la opción de sacrificarla parece ahora estar encima de la mesa. Inicialmente, las autoridades competentes habían descartado matar a la perra si superaba el periodo de cuarentena, pero todo parece indicar que finalmente no será así.

Es por ello que la situación de Ikram ha generado una brutal ola de solidaridad. Varias personas han impulsado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para salvar la vida del caniche. Por el momento, ya se ha conseguido más de 11.000 apoyos que buscan cambiar el destino del caniche.

En el texto de la campaña «suplican» al Ayuntamiento de Ibiza que «reconsideren» la opción del sacrificio, ya que aseguran que Ikram «no presenta síntomas de enfermedad y merece una oportunidad».

«Podrían buscar una solución que garantice su bienestar y seguridad», manifiestan los impulsores de la recogida de firmas, quienes afirman con total seguridad que sacrificar a Ikram «podría traer dolor y sufrimiento a su joven dueño, que ya ha atravesado muchas adversidades».

Pacma pide «humanidad» con Ikram

El partido animalista Pacma también ha entrado en escena para solicitar públicamente cuál es la situación actual de Ikram y reclamar a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado.

En un comunicado, la formación ha considerado necesario mantener la presión pública para evitar una resolución fatal para la perrita. «Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram y es fundamental que las instituciones actúen con transparencia y humanidad», han afirmado

También han señalado que el sacrificio nunca debe contemplarse como primera opción cuando existen alternativas viables como cuarentenas controladas, seguimiento veterinario y pruebas diagnósticas específicas. En este sentido, han reclamado coordinación entre administraciones para encontrar una salida ética y segura.