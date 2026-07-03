Un hombre asalta sexualmente a su sobrina de 13 años en Mallorca mientras le estaba dando un masaje

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este viernes a un hombre al que se le acusa de agredir sexualmente a su sobrina menor aprovechando que se quedó a solas con ella en su casa de Palma. El individuo, de nacionalidad española, se enfrenta a un total de 10 años de cárcel.

El suceso tuvo lugar durante el periodo estival, concretamente en una noche situada entre los meses de julio y agosto del año 2022. En esa jornada concreta, la joven de 13 años se quedó a pernoctar en la vivienda de su familiar. El acusado esperó el momento oportuno y, aprovechando que se había quedado completamente a solas con ella, cometió la agresión sexual.