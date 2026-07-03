Un hombre asalta sexualmente a su sobrina de 13 años en Mallorca mientras le estaba dando un masaje
El acusado, de nacionalidad española, se enfrenta a 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal
La Audiencia Provincial de Baleares juzga este viernes a un hombre al que se le acusa de agredir sexualmente a su sobrina menor aprovechando que se quedó a solas con ella en su casa de Palma. El individuo, de nacionalidad española, se enfrenta a un total de 10 años de cárcel.
El suceso tuvo lugar durante el periodo estival, concretamente en una noche situada entre los meses de julio y agosto del año 2022. En esa jornada concreta, la joven de 13 años se quedó a pernoctar en la vivienda de su familiar. El acusado esperó el momento oportuno y, aprovechando que se había quedado completamente a solas con ella, cometió la agresión sexual.
Para llevar a cabo el delito, el individuo le pidió a la niña que se tumbara en la cama boca abajo con la excusa de que iba a proporcionarle un masaje. Una vez que la menor accedió a colocarse en esa posición, el varón comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual en sus partes íntimas.
Ante la gravedad de la situación, la víctima reaccionó moviéndose hacia un lado del colchón y, acto seguido, logró marcharse de la habitación para zafarse de su agresor, según el escrito de acusación.
Como consecuencia directa de este grave episodio, la víctima ha padecido severas secuelas psicológicas que han requerido tratamiento especializado. Entre los síntomas detallados se encuentran cuadros de ansiedad, una acusada falta de regulación emocional, pensamientos de carácter intrusivo y un riesgo real de conductas autolíticas.
Debido a la gravedad de lo sucedido, el Ministerio Público califica formalmente los hechos como un delito de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 16 años. Más allá de la pena privativa de libertad de 10 años, la acusación pública reclama que el procesado abone una indemnización de 10.000 euros a la víctima en concepto de daños por el menoscabo moral causado.