Herido grave tras perder el control de su coche y embestir frontalmente a otro en la recta de Cemex de Lloseta

Aparatoso accidente de tráfico en el municipio de Lloseta, en Mallorca. Un conductor de unos 65 años de edad se encuentra hospitalizado en estado grave después de perder el control de su vehículo y embestir frontalmente a otro.

El siniestro se ha producido alrededor de las 09:30 horas de este jueves en la carretera Ma-2111, concretamente en un tramo recto situado frente a la fábrica de Cemex. Por causas que aún se están investigando, el conductor de uno de los turismos ha perdido el control del vehículo, invadiendo el carril contrario e impactando de forma brutal contra otro coche que circulaba correctamente.

La violencia del choque ha provocado que ambos vehículos hayan salido proyectados varios metros. Como consecuencia del impacto, uno de los coches ha perdido una rueda y han quedado esparcidos numerosos restos de la carrocería y componentes mecánicos por toda la calzada, tal y como se puede ver en las imágenes que ofrece OKBALEARES.

Al lugar del suceso se han desplazado de inmediato efectivos de los Bomberos de Mallorca y una ambulancia del SAMU 061. Los sanitarios han atendido a ambos implicados en el mismo lugar del accidente. Minutos más tarde, han procedido al traslado urgente del conductor que provocó la colisión, quien se encuentra ingresado en un hospital con pronóstico grave.

La Guardia Civil de Tráfico ya se ha hecho cargo del atestado y de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a que la pérdida de control en el tramo recto pudo deberse a un despiste o a una indisposición súbita del conductor.