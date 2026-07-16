El Govern y la UIB impulsan un nuevo Centro de Supercomputación en Baleares con una inversión de 2,3 millones

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha presentado este miércoles el nuevo Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial (BSAI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), una infraestructura que contará con una financiación de 2,3 millones de euros.

Según ha explicado Costa, el centro estará codirigido por el Govern y la UIB en virtud de un acuerdo de colaboración suscrito este miércoles en el ParcBit y representa el quinto nodo de mayor capacidad de la Red Española de Supercomputación, que permitirá que cálculos científicos que hasta ahora debían realizarse en otros superordenadores puedan llevarse a cabo en la UIB.

La infraestructura dará servicio a proyectos de investigación en ámbitos como la astrofísica, ingeniería, medicina e inteligencia artificial, entre otros campos que requieren una elevada capacidad de procesamiento de datos.

El vicepresidente del Govern ha explicado que el convenio contempla una financiación plurianual de 2,3 millones de euros destinada a garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento del centro, incluida la dotación de personal necesaria para desarrollar su actividad.

Asimismo, ha destacado que el superordenador estará al servicio no solo de la UIB y de sus grupos de investigación, sino también de otros centros científicos, empresas y administraciones públicas de Baleares, con el objetivo de facilitar proyectos vinculados al tratamiento masivo de datos y a la inteligencia artificial.

Costa ha señalado que esta infraestructura permitirá que empresas y organismos públicos puedan desarrollar en Baleares procesos de cálculo y análisis de datos que hasta ahora debían realizarse fuera de la comunidad autónoma.

El rector de la UIB, Jaume Carot, ha considerado que el convenio representa «un paso muy importante» para consolidar a Baleares como territorio generador de conocimiento y ha defendido la colaboración entre administraciones para impulsar la innovación y diversificar la economía de las Islas.

También ha destacado que el nuevo centro permitirá a Baleares integrarse también en la Red Europea de Supercomputación, además de formar parte de la red española, lo que situará a la comunidad autónoma en una posición «muy privilegiada» para desarrollar proyectos científicos de alto nivel.

Entre las características técnicas de la infraestructura, el rector ha resaltado que el superordenador utiliza un sistema de refrigeración por aire, que reduce el consumo energético y permite destinar una mayor parte de la inversión al equipamiento informático.

Asimismo, ha explicado que los investigadores de la UIB podrán realizar desde Baleares cálculos científicos que hasta ahora se ejecutaban en el Barcelona Supercomputing Center, especialmente en áreas con una elevada demanda de capacidad computacional.

Finalmente, el rector ha añadido que el nuevo centro facilitará el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en ámbitos como la medicina, donde podrá contribuir al análisis de imágenes diagnósticas, el diseño de nuevos fármacos y otros proyectos de investigación biomédica que requieren computación de altas prestaciones.