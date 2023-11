Gori Mora, Joan Morey y Sarah Bechter protagonizan las exposiciones con las que Pelaires cierra el año

La Galería Pelaires cierra el año con tres proyectos individuales en sus tres salas expositivas, que se inauguran mañana y que podrán verse hasta principios de marzo. En la planta baja se podrá ver la exposición de Gori Mora titulada Being in touch, en la planta noble la instalación de Joan Morey Vot de tenebres. Epíleg y en el espacio Pelaires Cabinet la muestra This Shows a Likeness de la austriaca Sarah Bechter.

‘Being in touch’ de Gori Mora

En la planta baja de la Galería Pelaires podrán verse los nuevos óleos sobre metacrilato del artista mallorquín -residente en Glasgow- Gori Mora (Porreres, 1992). Being in touch es su segunda exposición individual en España y en ella se ve una evolución en su trabajo y un uso del color vinculado a un estado de ánimo melancólico.

Es un proyecto de gran unidad en cuanto a lo formal y a la representación. En palabras suyas, «la muestra encapsula la esencia de un verano nostálgico, una época que rebosa de ternura, amor y belleza a través de los vínculos humanos. Recrea y revisita ciertos momentos íntimos, voces que resuenan en las comunidades queer».

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (2011-2015), Gori Mora se trasladó a Glasgow en 2017 para estudiar el Master of Letters in Fine Art Practice en la Glasgow School of Art. Después de completar el programa del máster, fue galardonado por la Royal Scottish Academy of Edinburgh con la beca John Kinross, para pasar un período de investigación en Florencia.

Ha expuesto sus obras en Tuesday to Friday Gallery, Valencia (2022); The Royal Scottish Academy, Edimburgo (2021); BEERS London Gallery, Londres (2021); V2React, Miami (2020); AIR Gallery, Manchester (2020); TRAMWAY, Glasgow (2019); AN Contemporary Art Festival, Mallorca (2016 y 2019); Casa de Cultura de Felanitx, Mallorca (2019); Museu de Porreres, Mallorca (2017); Konvent Punt Zero, Centre Cultural d’Art, Barcelona (2016); MUTUO, Centre Cultural d’Art, Barcelona (2015).

‘Vot de tenebres. Epíleg’ de Joan Morey

En la planta noble estará Vot de tenebres. Epíleg, una instalación de Joan Morey (Palma, 1972). Se trata de un proyecto de creación e investigación artística que toma como objeto de estudio la práctica del emparedamiento voluntario de mujeres que vivieron entre los siglos XII y XVI en el marco de instituciones religiosas y la traslación de estos fenómenos en el contexto del arte contemporáneo con las «habitaciones virtuales» hiperconectadas a través de las nuevas tecnologías y la comunicación.

En los últimos años todos sus proyectos se han llevado a cabo en museos y centros de arte institucionales, y en esta ocasión se podrá disfrutar del trabajo del artista en el marco de una galería privada.

Joan Morey es licenciado y DEA en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. En su práctica artística explora principalmente el lenguaje de la performance generando acontecimientos (por medio de actores o intérpretes), mise en scènes (desde aspectos propios de la producción teatral o cinematográfica) o intervenciones específicas (que nacen del espacio o contexto que alberga la obra) que son el origen de obras derivadas en diferentes medios y soportes.

El elemento vertebrador de su discurso es la relación poco ortodoxa entre Amo/Esclavo —que va desde la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel a las prácticas subculturales BDSM— en un acercamiento a los dispositivos de poder con el fin de resituarlos en un plano de actuación artística.

‘This Shows a Likeness’ de Sarah Bechter

En el espacio Pelaires Cabinet expone por primera vez en España de forma individual la artista austriaca Sarah Bechter (1989, Andelsbuch), en una muestra que ha sido comisariada por Cristina Anglada. This Shows a Likeness es un proyecto de pequeño formato compuesto por seis óleos en los que la artista difumina los límites entre lo privado y lo público, la superficie y la línea utilizando colores y escenas irreales, muy cercanas al surrealismo.

Participó hace un año en la Galería Pelaires en la exposición colectiva Tales of Disorder junto a Inês Zenha y Mercedes Azpilicueta. En estos momentos está finalizando una residencia en el CCA Andratx.

Sarah Bechter vive y trabaja en Viena. Estudió pintura en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y ha participado en exposiciones en Kunst Halle Sankt Gallen (CH); Intersticio Madrid; Casa de Viena (AT); Exile Gallery (Viena); Galerie Thoman (Viena); Pilot Viena; Kunstverein Schattendorf; Not Cancelled Salon; Krinzinger Projekte (Viena); Kunstverein Bludenz (AT); Haus Wittgenstein (Viena); Magyar Mühely Galería (Budapest); y Spazi Aperti (Roma), entre otros. Asimismo, sus obras están representadas en varias colecciones públicas, como las de Artothekt des Bundes, Belvedere 21; Ciudad de Viena, Museo de Viena; Estado de Vorarlberg, Hypo Landesbank y Illwerke AG.

Las condiciones y ambivalencias de la producción artística se encuentran en el centro de la práctica de Sarah Bechter. Al desdibujar las líneas entre lo privado y lo público, el trabajo y el ocio, la superficie y la línea, los lienzos de Bechter existen como sujetos individuales, más que como superficies de proyección, y parecen enredados en un vívido debate entre ellos.

La artista utiliza una amplia gama de técnicas y referencias para cuestionar la validez de las imágenes que crea y de la pintura misma. Además, Bechter invita al espectador a un juego de escondite, a menudo solo insinuando protagonistas y objetos, infundiendo a sus obras una atmósfera misteriosa y onírica.