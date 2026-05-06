Fuga de película: un hombre borracho y drogado intenta huir con su coche enganchado a una grúa municipal en Palma

Fuga de película por las calles de Palma. La Policía Local ha detenido a un hombre de 32 años que iba bajo los efectos del alcohol y de las drogas por intentar huir con su vehículo cuando estaba siendo retirado por una grúa municipal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado en la calle José María Usandizaga. A eso de las 01:30 horas, un operario de una grúa municipal procedió a la retirada de un coche aparcado en la calle. Sin embargo, su trabajo se vio abruptamente interrumpido por el propietario, que mantuvo una actitud violenta e insultante.

La tensión fue creciendo por momentos hasta que, en un momento dado, el varón se subió al turismo, a pesar que aún estaba enganchado a la grúa. Posteriormente, arrancó de forma brusca y huyó del lugar, llevándose consigo un carrito de arrastre o ruedín, que es el dispositivo que usan las grúas para elevar los coches.

Además, al inicio de la fuga, el ahora arrestado realizó una maniobra evasiva que obligó al operario municipal a saltar para no ser atropellado. Por ello, el trabajador dio la alerta a la Policía Local, que tas una breve persecución localizó al hombre en la calle Eusebi Estada.

Por si fuera poco, el sospechoso presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas y dio 0,56 miligramos por litro en aire respirado, el doble de lo permitido y por encima del umbral penal, en la prueba de etilometría. También dio positivo en cocaína y cannabis.

Por todos estos hechos, el hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de delitos de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, hurto, conducción temeraria y contra la seguridad vial.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. El turismo fue inmovilizado y retirado al depósito municipal de Sa Riera.