Fira del Ram en Palma: clientes indignados por ‘gorrillas’ que cobran por aparcar y amenazan si no pagas

La tradicional Fira del Ram, uno de los eventos más populares de la capital balear, se ha visto empañada en los últimos días por las quejas de numerosos asistentes, que denuncian situaciones de intimidación y cobro irregular en los aparcamientos públicos de la zona de Son Fusteret.

Según relatan varios usuarios, desde el inicio de la feria un grupo de individuos se ha instalado en el aparcamiento habilitado frente al campo del CD San Francisco, espacio que habitualmente acoge el mercadillo dominical. Allí, aseguran, se dedican a exigir dinero a los conductores a cambio de permitirles estacionar sus vehículos en un recinto público.

Los testimonios coinciden en que la situación ha ido empeorando progresivamente. En un primer momento, estas personas se limitaban a hacer señas para facilitar el aparcamiento, recibiendo en algunos casos propinas voluntarias. Sin embargo, con el paso de los días, esta práctica habría derivado en una exigencia directa de dinero.

«Antes te ayudaban a aparcar y, si querías, les dabas algo. Ahora te exigen dinero, incluso cuando estás en un descampado donde no necesitas ningún tipo de ayuda», explica Miquel Ángel, vecino de Es Portixol, que acudió recientemente a la feria acompañado de su esposa y su hija pequeña.

Según denuncian los afectados, el grupo se muestra cada vez más insistente, recurriendo a malas miradas, gestos intimidatorios e incluso comentarios desagradables cuando algún conductor decide no pagar. Esta actitud ha generado un clima de tensión entre los asistentes, muchos de los cuales acuden a la feria en familia.

El punto de mayor preocupación se habría alcanzado en los últimos días, cuando varios vecinos aseguran haber recibido amenazas directas. «Si no pagas, no sé cómo te encontrarás el coche», relatan algunos usuarios, que afirman haber tenido que avisar a la Policía Local de Palma ante la situación. Además, algunos testimonios apuntan a que estas personas actúan en grupo, lo que incrementa la sensación de intimidación. «Son muchos, hacen piña para amedrentar a los clientes, aunque luego entre ellos también se producen discusiones y peleas», señalan.

La situación ha generado una creciente indignación entre los asistentes a la Fira del Ram, que reclaman una mayor presencia policial y medidas que garanticen la seguridad en los accesos y zonas de aparcamiento. Consideran que este tipo de comportamientos no solo perjudica la imagen del evento, sino que también puede disuadir a muchas familias de acudir.

Por el momento, no consta un pronunciamiento oficial detallado por parte de las autoridades, aunque los afectados insisten en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que la situación vaya a más en los próximos días de celebración. Mientras tanto, la preocupación sigue creciendo entre quienes acuden a disfrutar de una feria que, tradicionalmente, ha sido sinónimo de ocio y ambiente familiar en Palma.