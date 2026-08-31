FAN Mallorca Shopping y Ningún Niño Sin Terapia / Autismo Mallorca impulsan sesiones de cine adaptadas

Artesiete FAN, en FAN Mallorca Shopping, pondrá en marcha sesiones de cine adaptadas en colaboración con Ningún Niño Sin Terapia/Autismo Mallorca. La iniciativa nace con el objetivo de hacer la experiencia cinematográfica más accesible para personas y familias que encuentran barreras en una sesión convencional.

La primera película prevista será Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, como punto de partida de una colaboración que ambas entidades quieren desarrollar de forma progresiva, según detallan en un comunicado.

Estas sesiones incorporarán medidas pensadas para reducir barreras sensoriales y favorecer una experiencia más flexible. Entre ellas podrán contemplarse un volumen de sonido más moderado, iluminación ambiental suave, libertad para levantarse o moverse y la posibilidad de salir y volver a entrar en la sala, además de un entorno comprensivo ante vocalizaciones u otras formas de autorregulación.

El objetivo es que una persona no tenga que renunciar al cine por necesitar vivir la experiencia de una forma diferente.

La colaboración surge tras una reunión entre responsables de Artesiete FAN y representantes de Ningún Niño Sin Terapia/Autismo Mallorca, en la que ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para definir y poner en marcha las sesiones adaptadas.

La asociación aportará la perspectiva de las familias y su experiencia en el ámbito del autismo para ayudar a que las medidas adoptadas respondan a necesidades reales y resulten prácticas, respetuosas y útiles.

«Para muchas familias, ir al cine sigue siendo difícil por cuestiones como el volumen, la oscuridad, la necesidad de permanecer sentado o la falta de comprensión ante determinadas conductas. La inclusión también consiste en adaptar los espacios ordinarios para que más personas puedan disfrutarlos».

Las sesiones de cine adaptadas ya se desarrollan en otros puntos de España, también en salas que han apostado por introducir ajustes dirigidos especialmente a personas autistas y con sensibilidad sensorial. La experiencia demuestra que pequeñas modificaciones pueden ampliar de forma significativa el acceso al ocio.

Con esta iniciativa, Mallorca da un nuevo paso hacia un modelo de ocio más accesible y compartido, en el que las diferencias en la forma de percibir, comunicar o autorregularse no sean motivo de exclusión.