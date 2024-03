Las facturas a las que ha tenido acceso OKDIARIO demuestran que el viaje que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, realizó a Andorra con familiares y unos amigos lo pagó de su bolsillo y no con cargo a la institución insular como había dado a entender la portavoz del PSOE, Cati Cladera. Durante el pleno celebrado por el Consell este jueves, Galmés ha acusado a Cladera de «mentir y difamar».

Galmés ha calificado de «vergüenza la actitud» de Cladera. «Disfruta de hacer acusaciones personales totalmente falsas, hace difamaciones y dice mentiras sobre facturas de un viaje privado con mi hijo», ha apostillado.

Este miércoles Cati Cladera manifestó que el viaje familiar del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a Andorra ha motivado «más inquietud» por la coincidencia en tiempo y lugar con la actividad subvencionada por el Consell para jóvenes que han disfrutado de unas vacaciones en la nieve para practicar esquí.

El Grupo Socialista en el Consell dijo que ha presentado una serie de iniciativas para «esclarecer» esta circunstancia que, desde su punto de vista, «apunta directamente a la honorabilidad del presidente del Consell».

En un comunicado, el PSOE criticó la «falta de transparencia» de la gestión de Galmés, algo que, a su parecer, ha sido «una constante» desde su toma de posesión, porque «no han podido saber las circunstancias y los gastos de sus repetidos viajes y de las personas que le acompañan», debido a que la página del portal de transparencia estuvo cuatro meses fuera de servicio, y «no se ha empezado a llenar, de forma muy parcial, hasta que los socialistas no han presentado preguntas y solicitudes de información».

Según puede comprobarse en las facturas presentadas por Galmes, el viaje no coincidió con el desplazamiento de los jóvenes acogidos al programa del Consell de unas vacaciones en la nieve como había asegurado la portavoz del PSOE. El grupo de jóvenes regresó a Mallorca el día 1 de marzo y fue este día por la tarde cuando Galmés, su hijo y un matrimonio amigo viajaron a Andorra coincidiendo con el puente del Día de Baleares.

Las facturas también demuestran que el viaje en avión, el hotel, el alquiler de un coche y el forfait, el abono a la pista de esquì durante los días 2 y 3 de marzo, no lo pagó el Consell de Mallorca sino el propio Galmes y sus acompañantes.

La formación independentista Més per Mallorca también se ha referido al viaje en el pleno de este jueves. Su portavoz, Jaume Alzamora, ha considerado que la «irregularidad es que Galmés fuera al viaje». «Se trata de hacer políticas que den apoyo a los problemas que tienen los jóvenes, que no son no poder ir a esquiar», ha criticado, lamentando que desde el equipo de gobierno «dan la información en el pleno y no cuando se les pregunta» y que «no han dado toda la información».

El presidente Galmés ha acusado a ambos grupos de «mentir» y ha presentado «todas las facturas» de su viaje personal. Además, ha asegurado que son «acusaciones falsas» puesto que no coincidió con los jóvenes.

En otro momento del pleno, Galmés ha reiterado que no comparte las palabras del conseller de Vox David Gil en el pasado pleno, en el que se refirió a la Guerra Civil española como «cruzada de liberación», mientras que el grupo Vox ha señalado que «respalda su intervención completa».

En el pleno de este jueves, el presidente insular ha querido «dejar claro» su posicionamiento en relación con las palabras de Gil, puesto que no se pueden retirar del acta del pasado pleno de febrero.

El portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, por su parte, ha considerado que las palabras de Gil están «amparadas en la libertad de expresión que tanto le duele a la izquierda». En este sentido, ha trasladado que el grupo de Vox en el Consell «respalda la intervención completa que hizo el señor Gil en el anterior pleno».