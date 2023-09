Juicio en Palma La ex concejal Aurora Jhardi, a los investigadores del ‘caso Cursach’: «Siento mucho que estéis aquí»

La ex edil de Función Pública admite que su declaración en el 'caso ORA' estaba condicionada por su inexperiencia Un perito sostiene que la licitación de la ORA estaba «al libre albedrío» de los técnicos por la falta de concreción

La ex regidora de Función Pública y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma entre 2015 y 2019, Aurora Jhardi, ha afirmado este miércoles que «le sabe mal» que se esté juzgando al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. «Siento mucho que estéis aquí», ha afirmado dirigiéndose a ellos durante el juicio a los investigadores del caso Cursach.

Ha sido durante su declaración como testigo en el juicio mientras respondía a las preguntas del fiscal Tomás Herranz, que ha insistido en este punto en saber por qué se ha dirigido a los acusados en estos términos. Jhardi ha respondido que «todo lo que acabe en un juicio le sabe mal», aunque seguidamente ha pedido disculpas «por haberse excedido». En otro momento de la declaración, los abogados de la acusación se han quejado de que uno de los acusados haya matizado una respuesta de la testigo en relación al lugar en el que mantuvieron una reunión.

También durante el interrogatorio del Ministerio Público, la ex edil ha revelado que mantuvo entrevistas tanto con el fiscal Subirán como con varios de los agentes, que le ponían al día de lo que se estaba investigando. Sobre esto, ha añadido que Subirán le advirtió que «tuviera cuidado porque era una investigación secreta que llevaba mucho tiempo y que no se corriera la voz».

Además, ha indicado, con Blanca Ruiz habló o se reunió dos o tres veces y con Miguel Ángel Blanco, entre cinco y diez, tanto presencialmente como por teléfono.

Jhardi ha subrayado en varias ocasiones la «inexperiencia» del equipo de gobierno en el momento de la investigación, más de un año después de iniciarse la legislatura. «Hasta que no llevas un año o un año y medio uno anda como pollo sin cabeza», ha apuntado y recoge Europa Press.

De este modo, ha admitido que tanto su declaración judicial como su colaboración con los agentes de Blanqueo estaba condicionada por esta circunstancia. «A veces nos pedían documentos y yo tenía que preguntar a los funcionarios si eran nuestros», ha explicado.

A preguntas de las defensas, tanto de Javier Barinaga como Pedro Horrach, la ex edil ha hecho hincapié en que no recibió presiones para declarar ante la policía en un sentido o en otro y ha explicado que no declaró nunca en sede judicial. Ha apuntado que leyó y firmó la declaración porque estaba conforme.

En relación al concurso de la ORA que fue objeto de investigación, la ex política ha explicado que «no es habitual» que en una mesa de contratación lleguen a participar hasta diez personas, cuando lo normal serían seis. Sin embargo, ha explicado que si se necesita la opinión de técnicos que hayan elaborado pliegos, sí que podría darse este extremo.

Cabe recordar que la ex regidora fue condenada a nueva años de inhabilitación por prevaricación administrativa por revocar sin justificación legal la licencia de publicidad dinámica del Grupo Cursach y retirar licencias a los conocidos como tiqueteros.

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el ex juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este miércoles con más declaraciones de testigos.

Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.