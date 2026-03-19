Escándalo inmobiliario en Mallorca: denunciado por anunciar como vivienda una caseta de aperos de 8 m²

Escándalo inmobiliario en Mallorca. La Guardia Civil ha denunciado a un hombre por comercializar como vivienda lo que en realidad era una caseta de aperos con apenas ocho metros cuadrados habitables.

La investigación se inició gracias a informaciones aparecidas en medios de comunicación, que alertaron al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre la existencia de este inmueble en el municipio de Maria de la Salut, anunciado en un conocido portal inmobiliario.

El anuncio llamó la atención de los agentes por el precio solicitado, calificado como “muy elevado” en relación con las características reales del inmueble, su superficie y sus condiciones.

Ante estos indicios, el pasado martes 10 de marzo, efectivos de la Benemérita se desplazaron hasta la parcela para llevar a cabo una inspección ocular con el objetivo de comprobar posibles irregularidades en materia de disciplina urbanística y de vivienda.

Durante la visita, los agentes constataron la presencia de una caseta de aperos situada junto a un camino asfaltado, que presentaba signos evidentes de haber sido reformada recientemente con la intención de adaptarla como vivienda.

Asimismo, comprobaron que la superficie total de la construcción apenas superaba los diez metros cuadrados, de los cuales únicamente ocho podían considerarse habitables. Sin embargo, en el anuncio se ofrecía como una vivienda de 25 metros cuadrados habitables, lo que suponía una clara discrepancia entre la realidad y la información facilitada a los posibles compradores.

A raíz de estos hechos, el Seprona levantó acta de denuncia contra el comercializador por varias infracciones. Una de ellas, relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre cédulas de habitabilidad, fue remitida a la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad. Otra, por infracciones urbanísticas, se trasladó a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca.

Finalmente, una tercera denuncia fue enviada a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua por la existencia de un pozo de extracción sin la autorización correspondiente.