Engatusó a una niña a través de una app de videojuegos y acabó violándola hasta seis veces en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este miércoles para juzgar a un hombre de 33 años y de nacionalidad española acusado de utilizar la conocida aplicación de videojuegos online Free Fire para embaucar a una adolescente de 14 años y someterla a reiterados abusos sexuales en Mallorca. En total, se enfrenta a 12 años de cárcel.

Según el escrito de acusación, los hechos se desarrollaron a lo largo de varios meses, entre finales del año 2022 y julio de 2023, cuando el procesado entabló contacto con la chica, que por aquel entonces tenía tan solo 14 años, a través del citado juego en línea. Siendo plenamente consciente de la minoría de edad de la chica, urdió un plan calculado para ganarse progresivamente su confianza con la única intención de mantener contactos de índole sexual con ella.

Apenas dos semanas después de conocerse a través de las pantallas, el procesado concertó un encuentro en persona con la adolescente. En esa primera cita cara a cara, le propuso mantener relaciones sexuales, accediendo la menor a ello, momento en el que el hombre la penetró vaginalmente con ánimo de satisfacer sus deseos lúdicos.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, estos encuentros de naturaleza sexual se prolongaron de manera continuada y se repitieron en al menos seis ocasiones. Las agresiones se produjeron principalmente en el domicilio que el procesado tenía en la localidad de Inca, así como en un punto de la ciudad de Palma.

El episodio final se registró el 24 de julio de 2023, cuando el procesado volvió a mantener relaciones sexuales completas con la víctima y con una amiga de esta en una habitación de la vivienda.

Para la Fiscalía, la conducta descrita constituye un delito de agresión sexual con acceso carnal continuado a menor de 16 años. Por ello, el Ministerio Público solicita una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Asimismo, exige la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 15 años, SEIS años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena de cárcel y la inhabilitación especial para cualquier trabajo u oficio que implique contacto con menores de edad por un periodo de 20 años. En el apartado de responsabilidad civil, se solicita que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados.