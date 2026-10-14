Detenido un conductor por agredir a martillazos a otro y mandarlo al hospital por una discusión de tráfico en Palma

Una discusión de tráfico a plena luz del día en la ciudad de Palma ha terminado de la peor manera posible. La Policía Nacional ha detenido a un conductor de origen español tras asestar varios martillazos a otro automovilista tras una acalorada discusión. La víctima acabó hospitalizada y tuvo que recibir puntos de sutura en una pierna debido a la gravedad de los impactos.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:15 horas del pasado 1 de octubre en el barrio de Bons Aires. La víctima circulaba con su coche cuando se vio envuelta en un acalorado enfrentamiento verbal con los dos ocupantes de otro vehículo. La tensión entre los implicados fue aumentando progresivamente de tono hasta que todos decidieron detener la marcha y bajarse de sus turismos para continuar la confrontación en plena vía pública.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, los dos ocupantes del segundo coche comenzaron a proferir graves amenazas contra él, desencadenando un tenso cruce de recriminaciones entre los tres involucrados. La situación escaló de manera drástica cuando el conductor del segundo automóvil regresó a su vehículo, sacó un martillo y arremetió de forma directa contra el denunciante.

El agresor le asestó varios martillazos que le impactaron de lleno en el hombro y en una pierna, causándole heridas sangrantes de consideración.

Tras dar aviso a las autoridades y recibir la correspondiente asistencia médica, donde le aplicaron diversos puntos de sutura para cerrar sus lesiones, la víctima formalizó la denuncia correspondiente. El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste asumió de inmediato la investigación del caso.

Gracias a las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar plenamente tanto al presunto agresor como al hombre que lo acompañaba durante el altercado. Finalmente, la Policía Nacional procedió a la localización y detención del acusado el pasado viernes como presunto autor de un delito de lesiones.