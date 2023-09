santa margalida Denuncian que las agresiones sexuales de ‘demonios’ en las fiestas de la Beata se producen desde hace años

Una componente de la banda de música denuncia haber sido agredida por un 'dimoni' durante la procesión de la Beata Otras mujeres del pueblo aseguran que "cada año tienen que soportar agresiones sexuales durante la fiesta El alcalde del municipio cuestiona el testimonio de la agredida sexualmente Dos detenidos en Manacor, en dos operaciones distintas, por agredir sexualmente a menores

PEDRO SERRA



Una mujer sufrió supuestamente una agresión sexual el pasado domingo día 3 por parte de un demonio en las fiestas de la Beata en Santa Margalida (Mallorca). La víctima, que forma parte de un grupo musical de Son Rapinya, denuncia que le realizaron tocamientos en sus partes íntimas y se quedó paralizada. Por ahora no se ha podido identificar al autor ya que llevaba la cara tapada.

La banda musical, en consecuencia, lanzó un comunicado condenando los hechos. “Como agrupación trabajamos para disfrutar de actos festivos, tradicionales y culturales enmarcados en un ambiente alegre y distendido, pero sobre todo, seguro y respetuoso para todas las personas que en ellos participan, tanto de público como artistas”, aseveran.

Aunque esta no es la primera agresión sexual que ha ocurrido en el pueblo durante las fiestas. Diversas chicas del pueblo aseguran que este hecho no se trata de un «caso aislado». Algunas mujeres como @mariantuan_ han manifestado en la red social X (antiguo Twitter) que «hace años que, en la villa, se comenta en voz baja ese problema». Por su parte, Isabel Cerdà ha explicado que también sufrió «una agresión por parte de una persona que el domingo iba vestida de demonio». «Sinceramente, no creo que su comportamiento durante la procesión fuera muy distinto. La joven advierte que «las mujeres cada año debemos soportar situaciones como esta» y que «el debate no debe ser si este comportamiento es propio de uno o diez demonios sino de establecer normas y prohibir que puedan participar en la procesión «.

És hora de plantejar-nos qui pot ser o no dimoni. Jo mateixa, dos dies abans, vaig patir una agressió per part d'una persona que diumenge anava vestida de dimoni. I, sincerament, no crec que el seu comportament durant la processó fos molt diferent. (1/2) pic.twitter.com/F14jN0OrQh — Isabel Cerdà (@__belet) September 11, 2023

Unos hechos que han provocado reacciones desde el propio Ayuntamiento de Santa Margalida. En unas declaraciones a la prensa, el alcalde del municipio, Joan Monjo, ha afirmado que «yo conozco el tema de los demonios, sé lo que pasa, pero no seré yo quien los defienda ni los ataque» y ha añadido que «hoy en día cualquier cosa es una agresión». Además, el primer edil opina que “si es que ocurrió algo, no creo fuera muy grave. Si no, esta chica no habría seguido tocando”. En otras declaraciones a IB3 manifestó que «me cuesta creer que haya habido casos Rubiales en medio de la procesión».

El Consistorio ya ha descartado activar cualquier protocolo para investigar la presunta agresión sexual a la integrante de la banda musical.