Denuncian la presencia de preservativos en la zona infantil del Parc de Ses Estacions de Palma

Educadores de un colegio de Palma han denunciado la situación de abandono, suciedad y peligrosidad en la zona infantil del Parc de Ses Estacions, tras una visita realizada recientemente con sus alumnos.

Según han trasladado a este periódico, los menores se encontraron con un entorno completamente inadecuado para su uso, especialmente en el área de juegos conocida como el castillo. En el lugar se detectó la presencia de preservativos usados, papeles con restos fecales, latas cortadas y otros residuos peligrosos.

Los denunciantes advierten de que estos elementos suponen un riesgo evidente tanto para la salud como para la integridad física de los niños, al tratarse de un espacio frecuentado por menores.

Asimismo, consideran «inaceptable» que un parque público con Ses Estacions, destinado al disfrute de la ciudadanía, y en particular la zona infantil dedicada a los más pequeños, se encuentre en estas condiciones. En este sentido, señalan que la falta de limpieza y mantenimiento no sólo pone en peligro a los usuarios, sino que también transmite una imagen de abandono que, a su juicio, no debería permitirse en espacios públicos.

OKBALEARES ya publicó que hace años los vecinos del Parc de Ses Estacions de la calle Eusebio Estada, como los de la también paralela calle de Marqués de Fuensanta, vienen denunciando las actividades ilegales que tienen lugar en el interior de este espacio libre del centro de Palma con fiestas nocturnas y altavoces a todo volumen.

Se trata de una serie de grupos de origen latino que usan el parque para practicar bailes regionales y ensayos de coreografías que prolongan, generalmente los fines de semana, hasta bien entrada la medianoche. Los residentes cuentan que se han apropiado del parque para ejercer una actividad sin licencia ni permiso, provocando molestias por los ruidos.

Se suelen ubicar en la explanada de las fuentes de agua y ponen música a todo volumen, a la que se suman pitos y gritos que empiezan a las 20.00 horas y se alargan hasta la hora del cierre del parque.