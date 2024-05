Cuatro años de prisión para un profesor de un colegio de Palma por abuso sexual de una menor

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un profesor de un colegio de Palma a cuatro años de prisión por abuso sexual de una menor de 16 años.

El condenado no se podrá acercar ni comunicarse con la víctima durante ocho años y la deberá indemnizar con la cantidad de 3.000 euros. La Sala también impone al procesado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto o relación con menores por un periodo de nueve años.

Los magistrados destacan que el acusado cometió los hechos aprovechándose de un momento en el que la menor se acercó a la pizarra para que le resolviese una duda.

El tribunal considera que «el relato de la menor es persistente» y señala que «en el relato de hechos probados aparece que el acusado realizó a sabiendas un tocamiento no consentido de carácter sexual».

Asimismo, manifiesta que «es cierto que este acto fue sorpresivo, duró pocos segundos y fue por fuera de la ropa». No obstante, según dictaminan los magistrados, «esto no afecta a la tipicidad, pues sigue tratándose de un contacto sexual intencionado no consentido que atentó a la indemnidad sexual» de la menor.

«El acusado no sólo se aprovechó de la asimetría de edad, sino también de la superioridad derivada de la relación profesor alumna y de las circunstancias derivadas de ello», asegura el tribunal.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Hay que recordar que el acusado negó en el juicio, el pasado marzo, la versión de la víctima. Reconoció que tiene «la manía de gesticular» al hablar y que en ocasiones puede molestar a otras personas, pero «de ahí a la versión que se da [por la víctima] hay una diferencia sustancial». Además, aseguró que la conversación tuvo lugar «en la pizarra en el centro de la clase» delante del resto de alumnos.

Durante su testifical -se reprodujo una grabación en el juicio-, la víctima descartó por completo la posibilidad de que hubiera sido un roce accidental, explicándole a su madre que su profesor le había «estrujado» un pecho. «No sabía qué hacer», expresó y recoge Europa Press. La niña indicó que ningún otro alumno vio lo ocurrido.

La madre se puso en contacto con el centro, donde la primera respuesta fue «que este chico era muy cariñoso y que había sido a lo mejor un malentendido», explicó ante el Tribunal. La madre comentó que ella misma comprobó que el docente seguía en redes sociales a muchos alumnos del colegio, lo que le pareció inapropiado. Finalmente el colegio no renovó el contrato al profesor; con todo, el motivo oficial fue el incumplimiento de protocolos covid.