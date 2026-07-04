La Copa del Rey y Mapfre renuevan su alianza hasta 2028

El Real Club Náutico de Palma y Mapfre han renovado este viernes su acuerdo de patrocinio principal de la Copa del Rey de Vela, prolongando una alianza que se extenderá hasta 2028 y que cumple ya dos décadas de colaboración ininterrumpida. El acuerdo consolida además la denominación oficial de la regata como Copa del Rey Mapfre, nombre que acompaña a la competición desde 2013.

La firma del convenio, celebrada en la sede del Real Club Náutico de Palma, ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías, y el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil.

La renovación supone un nuevo impulso a una de las alianzas de patrocinio deportivo más longevas y sólidas del deporte español. Desde que Mapfre se incorporó al proyecto hace 20 años, la Copa del Rey ha experimentado una profunda evolución hasta convertirse en una de las grandes regatas del Mediterráneo y en una de las competiciones de crucero más prestigiosas del calendario internacional, reuniendo cada verano en la bahía de Palma a los mejores equipos del mundo.

Durante el acto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, destacó el valor de esta colaboración para la ciudad: «La renovación del acuerdo entre el Real Club Náutico de Palma y Mapfre es una excelente noticia para el Club, para la competición y, sobre todo, para Palma. Esta alianza, consolidada durante dos décadas, ha contribuido de manera decisiva al crecimiento, la proyección internacional y el prestigio de la Copa del Rey de vela».

El alcalde agradeció, además, el compromiso de ambas entidades y de todas las personas que hacen posible la organización de esta cita deportiva, subrayando que este acuerdo «permite que Palma siga consolidándose como un referente internacional de la vela y del sector náutico, además de proyectar la imagen de la ciudad como un escenario de primer nivel para la celebración de grandes acontecimientos deportivos».

Por parte de Mapfre, su director regional en Baleares, Javier Olías, puso en valor el recorrido compartido entre ambas instituciones: «Para Mapfre, esta renovación representa mucho más que la continuidad de un acuerdo. Llevamos 20 años vinculados al Real Club Náutico de Palma y a la Copa del Rey, y esa trayectoria nos ha demostrado que cuando una alianza está fundamentada en valores compartidos, se convierte en algo verdaderamente sólido y difícil de replicar. Renovar este compromiso era para nosotros una decisión tan clara como necesaria».

Olías añadió que la compañía afronta esta nueva etapa con la ambición de seguir impulsando el crecimiento de la competición: «Hoy firmamos tres años más. Tres años que afrontamos con una responsabilidad renovada y con la convicción de que todavía queda mucho por construir juntos. Baleares es un territorio estratégico para Mapfre y apostar por una regata de esta dimensión es también apostar por la proyección internacional de nuestras islas y por la generación de impacto económico, deportivo y social. Queremos que cada edición sea mejor que la anterior y que Palma continúe siendo, verano tras verano, una de las grandes capitales internacionales de la vela».

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, agradeció la confianza depositada por la aseguradora durante estas dos décadas: «Hoy es un día muy especial para el Real Club Náutico de Palma porque renovamos un compromiso que trasciende el ámbito del patrocinio. Después de veinte años caminando juntos, Mapfre se ha convertido en un socio estratégico que ha contribuido de forma decisiva a consolidar la Copa del Rey como una de las grandes regatas de referencia del calendario internacional».

Gil destacó igualmente que la estabilidad de esta colaboración ha permitido consolidar el crecimiento del evento: «La confianza que Mapfre ha depositado durante estas dos décadas en nuestro proyecto ha sido fundamental para impulsar el crecimiento deportivo, organizativo y también social de la regata. Muy pocas alianzas alcanzan una trayectoria tan larga y tan sólida, y eso solo es posible cuando ambas partes comparten valores como la excelencia, el compromiso, el esfuerzo y la innovación».

La renovación del patrocinio llega a apenas un mes del inicio de la 44ª Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en la bahía de Palma del 1 al 8 de agosto y volverá a reunir a más de un centenar de equipos y más de un millar de regatistas procedentes de una veintena de países. Una edición que volverá a situar a Palma en el centro de la vela internacional y que continuará escribiendo la historia de una competición convertida en referente mundial gracias al compromiso de instituciones y empresas que, como Mapfre, han apostado por ella durante dos décadas.