El Consell cede al Govern un solar para construir «la mayor promoción de vivienda protegida de Mallorca»

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la cesión gratuita al Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) de los terrenos ubicados al lado del Velódromo Illes Balears, en Palma, para que se puedan construir más de 300 viviendas de protección pública.

Así, se hace efectivo el anuncio que hizo el presidente insular, Llorenç Galmés, en el último Debate de Política General para «dar respuesta y solución al principal problema de los mallorquines: el acceso a la vivienda».

Durante el debate, el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, explicó que, pese a que la institución insular no tiene competencias en esta materia, «no se queda de brazos cruzados y aporta su grano de arena con la cesión gratuita de un solar valorado en 4,6 millones de euros para llevar a cabo la mayor promoción de vivienda asequible en la isla, después de años de políticas erróneas».

La superficie total de los terrenos es de 33.131 metros cuadrados y están ubicados entre las instalaciones de la Llar de la Infància, de la Llar de la Joventut y el Velódromo Illes Balears y el polideportivo Sant Ferran, en la zona del Camp Redó, y se podrán edificar más de 300 viviendas públicas.

Bosch ha destacado que esta operación permitirá ampliar y reforzar los servicios públicos de la institución insular. Así, el Ibavi cederá a la institución insular 35 viviendas que se dedicarán a uso social, así como un espacio de 400 metros cuadrados para ubicar un centro cultural de ensayo, dando respuesta a una reivindicación de los artistas de Mallorca.

Asimismo, el Ibavi cederá un solar de 3.000 metros cuadrados donde se construirá la futura Casa de la Infancia del IMAS. Además, Bosch ha detallado que en las próximas semanas tendrá lugar la firma del convenio con el Govern.

A partir de este momento, el Ibavi será el responsable y el encargado de llevar a cabo el proyecto de urbanización de los terrenos y la construcción de las viviendas protegidas.