Coches abandonados cuatro meses y repletos de excrementos de palomas en Pere Garau, el barrio más poblado de Palma

Coches abandonados cuatro meses y repletos de excrementos de palomas en el barrio de Pere Garau, el más poblado de Palma (30.000 vecinos), que se ha convertido en un problema que degrada el espacio público y resta plazas de aparcamiento en una zona ya de por sí saturada. La plataforma ciudadana Flipau amb Pere Garau ha denunciado que en Palma el límite de tiempo para estacionar un vehículo en el mismo lugar es de diez días consecutivos.

Si se supera este plazo y muestra signos claros de deterioro, se inicia un trámite oficial para su retirada por parte de la Policía Local. Tras colocar un aviso en el vehículo, el propietario dispone de un plazo de 21 días para moverlo antes de que el Ayuntamiento pueda retirarlo.

Sin embargo, hay coches abandonados y notificados al Ayuntamiento de Palma en las calles de Pere Garau desde febrero de 2026 en vías populares como las de Bartomeu Torres y Bisbe Cabanelles que permanecen estacionados y repletos de excrementos de paloma.

Para culminar la retirada de estos vehículos abandonados, la burocracia es el principal problema del Ayuntamiento, ya que desde que se identifica el vehículo, se pone en marcha un largo procedimiento administrativo que retrasa realmente la recogida durante semanas, como es el caso del vehículo de la imagen.

La entidad además ha reclamado al gobierno municipal que lidera el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que ponga en marcha con la mayor premura posible la ampliación de la zona de aparcamientos de pago en las calles del barrio (zona azul).

El colectivo vecinal ha recordado a los residentes los beneficios que reporta el pago único de una tarjeta ORA con un coste de 24 euros al año, como una mayor rotación de vehículos, que reduce la presión en materia de parking y facilita el acceso diurno al mercado Pere Garau; un aumento de la disponibilidad de espacios al liberar plazas de vehículos abandonados o de talleres legales e ilegales, por lo que los residentes podrán encontrar estacionamiento con mayor facilidad.

Pero por ahora parece que la implantación operativa de la zona azul en Pere Garau tendrá que esperar, ya que el Ayuntamiento está pendiente del desarrollo del sistema informático para ponerla en funcionamiento, al igual que en otros barrios como los de Foners, Plaza de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta o Santa Catalina Nord.