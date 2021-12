Christina Aguilera actuará en el Mallorca Live Festival de 2022 y será una de las cabezas de cartel junto a C. Tangana y los británicos Muse. Tras dos años sin poder celebrar el evento en su formato original, la organización quiere que este vuelva por todo lo grande. Además, esta será la primera actuación de la norteamericana en Baleares y su primer concierto en España desde 2003. El Mallorca Live Festival tendrá lugar en el antiguo Aquapark de Calvià, los días 24, 25 y 26 de junio de 2022.

Cabe recordar que además de los principales cabezas de cartel, también están confirmados artistas de la talla de Franz Ferdinand, Justice, Metronomy, Izal o Kase.O Jazz Magnetism. Los abonos para el festival se encuentran disponibles desde 125 euros más gastos de gestión en la web del Mallorca Live y en su ticketera oficial.

Sobre Aguilera, el festival ha resaltado su trayectoria internacional y que es una de las artistas más reputadas, con varios premios Grammy que avalan su extensa carrera. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo y ha llegado a lo más alto de la lista Billboard Hot 100 con cinco singles. Logro que la ha convertido en la cuarta artista femenina en lograrlo y que ha encabezado durante tres décadas consecutivas, desde los 90.

