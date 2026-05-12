Carlos Reus (ASBAEF): «Hay más demanda de profesionales técnicos que de universitarios»

En representación del tejido empresarial intervino en la jornada FP Baleares: formando el talento que necesita el mercado Carlos Reus, vicepresidente de la Asociación Balear de Empresas de Formación (ASBAEF), integrada dentro de la CAEB.

Reus defendió la necesidad de alinear constantemente la formación con las necesidades reales de las empresas y aseguró que actualmente existe una enorme demanda de perfiles técnicos especializados. «Hay más demanda de profesionales técnicos que de universitarios», afirmó durante el encuentro.

Según esgrimió, sectores como la hostelería, la restauración, el mantenimiento o la náutica necesitan trabajadores formados de manera urgente. «En Baleares hay más de 1.500 hoteles y la mano de obra profesional que se necesita es brutal», subrayó.

Reus también insistió en la importancia de trabajar aspectos relacionados con la cultura empresarial, la comunicación y los valores personales dentro de la formación profesional. «Los valores son la clave de cualquier empresa», dijo. Y destacó el papel de autónomos y empresas como agentes fundamentales en la formación de nuevos profesionales, tanto a través de programas bonificados como mediante acciones formativas cada vez más personalizadas y adaptadas a las demandas actuales del mercado.

Además, Reus puso el foco en la necesidad de formar también a los propios formadores y tutores de empresa para mantenerlos alineados con la evolución del entorno laboral y empresarial. «La empresa es la escuela de las personas», apuntó, para añadir que «más allá de la formación académica, el entorno profesional es el espacio donde realmente se desarrollan muchas de las competencias necesarias para el futuro laboral».

También quiso poner en valor el papel de la experiencia práctica en el desarrollo profesional. «Soy universitario, pero no salí de la universidad siendo técnico de nada. Me he formado después de muchos años trabajando», explicó, defendiendo la importancia de combinar formación y experiencia real en empresa. Asimismo, reveló que existe una demanda creciente de perfiles técnicos y profesionales especializados, incluso superior en muchos sectores a la de titulados universitarios.

Por ello, Carlos Reus consideró fundamental el trabajo que desarrolla la Asociación Balear de Empresas de Formación (ASBAEF), orientado a conectar las necesidades reales de las empresas con la oferta formativa existente y facilitar así una mejor adaptación del alumnado al mercado laboral. Y es que uno de sus principales cometidos es representar al sector y facilitar a las empresas el acceso a acciones formativas especializadas y de calidad.

«Muchas veces las compañías necesitan cursos muy específicos o proveedores concretos que no siempre son fáciles de encontrar, especialmente en sectores altamente especializados. En este sentido, ASBAEF actúa como punto de conexión entre empresas y profesionales de la formación», señaló.

Además, Reus subrayó la importancia de la formación continua también entre los propios formadores: «Rodearnos de profesionales del sector nos permite mejorar continuamente y aprender unos de otros».

Entre los perfiles más demandados actualmente por las empresas destacan especialmente los vinculados al sector turístico, uno de los motores económicos de Baleares. Según explicó, existe una elevada necesidad de técnicos especializados en áreas como restauración, coctelería, barismo, mantenimiento y prestación de servicios. «Hay una gran escuela en Baleares en este ámbito, pero sigue haciendo falta mucho personal técnico cualificado», afirmó.

Respecto a la colaboración institucional, el vicepresidente de ASBAEF afirmó que mantienen contacto tanto con empresas como con las administraciones públicas y que el diálogo con el Govern balear se encuentra en fase de desarrollo y consolidación.

Y detalló que muchas de las empresas integradas en la asociación trabajan además en el ámbito de la consultoría, lo que les permite realizar diagnósticos constantes sobre las necesidades formativas de las compañías. A través de herramientas como estudios de clima laboral o evaluaciones internas, detectan carencias relacionadas tanto con habilidades técnicas como con competencias personales.