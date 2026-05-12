Carlos López (ADEMA): «Intentamos formar a alumnos preparados para la vida; ahora la actitud es fundamental»

La mesa de debate titulada FP Baleares: innovación educativa y colaboración con la empresa para formar talento, moderada por Julio Bastida, delegado de OKBALEARES, contó con la participación de Carlos López, director general de ADEMA, institución educativa que lleva más de tres décadas formando alumnos en Baleares.

ADEMA se ha consolidado como una de las instituciones educativas de referencia en el ámbito de la Formación Profesional vinculada a las ciencias de la salud. Con más de 30 años de trayectoria, el centro ha ampliado progresivamente su oferta académica hacia estudios universitarios y programas de formación no reglada, aunque mantiene la FP como uno de los ejes principales de su proyecto educativo.

La institución nació con la vocación de ofrecer una alternativa formativa a aquellos estudiantes que deseaban incorporarse al mercado laboral sin necesidad de pasar por la universidad. «No todo el mundo tiene que seguir un itinerario universitario», defendió Carlos López, subrayando la importancia de los perfiles técnicos y profesionales que demanda actualmente la sociedad.

Desde sus inicios, el centro ha estado especialmente orientado a las titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, un ámbito en el que la demanda de profesionales cualificados continúa creciendo.

Uno de los pilares de su modelo educativo es la formación multidisciplinar y estrechamente conectada con la realidad social y laboral. Para ello, ADEMA apuesta por una colaboración constante con empresas, asociaciones e instituciones sociales, con el objetivo de que el alumnado no solo adquiera conocimientos técnicos, sino también competencias personales y profesionales adaptadas al entorno actual.

«Queremos que los alumnos salgan preparados no solo académicamente, sino también para la vida», señalaron desde la institución, definiendo este enfoque como el principal leitmotiv del centro.

López defendió un modelo educativo muy vinculado a la práctica y a las llamadas soft skills, habilidades personales que considera fundamentales para el mercado laboral actual. «La empresa antes contrataba por aptitud y despedía por actitud. Ahora la actitud es fundamental», explicó durante el coloquio.

Además, insistió en la importancia de conectar directamente a los estudiantes con colectivos sociales, asociaciones y entornos profesionales reales desde el inicio de su formación. Según explicó, esta metodología permite que los alumnos salgan «mucho más preparados» para afrontar situaciones reales dentro del mercado laboral.