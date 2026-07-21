El Campus Inca ADEMA impartirá un máster en Arte y Diseño de Interiores para conectar talento y empresa

El Campus Inca de ADEMA impartirá a partir del próximo curso el Máster en Arte y Diseño Arquitectónico de Interiores, en el marco de la Escuela de Enseñanzas Artísticas Superiores, una nueva formación destinada a preparar profesionales capaces de intervenir en la transformación de viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y espacios culturales.

El programa, de un año de duración, se desarrollará en modalidad semipresencial y abordará el diseño espacial, los materiales, la ergonomía, la iluminación, la acústica, la sostenibilidad, el modelado y la visualización en tres dimensiones, además de la gestión integral de proyectos, según ha detallado ADEMA en un comunicado.

La implantación del máster reforzará la especialización del Campus Inca en las Enseñanzas Artísticas Superiores y el Diseño, al tiempo que pretende responder a las necesidades de sectores con un peso destacado en la economía balear, como la arquitectura, la rehabilitación, el turismo, la restauración y el comercio.

El director del Campus Inca de ADEMA, el doctor Guillem Aloy, asegura que la incorporación de esta titulación supone «un nuevo paso en la consolidación de Inca como un espacio de referencia para la formación superior vinculada al arte, el diseño y la arquitectura». «Queremos que el campus esté conectado con las necesidades reales del territorio y con sectores fundamentales para la economía de Baleares», añade.

El doctor Aloy explica que el diseño de interiores «ha dejado de entenderse exclusivamente como una disciplina vinculada a la decoración» para convertirse en un ámbito profesional que integra creatividad, conocimientos técnicos, sostenibilidad, accesibilidad y bienestar. «La transformación de un espacio requiere coordinar a diseñadores, arquitectos, constructores, instaladores, artesanos y proveedores, además de utilizar herramientas digitales que permitan planificar y visualizar los proyectos antes de su ejecución», afirma.

El máster, que está en proceso de verificación por la Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), estará dirigido principalmente a titulados y profesionales de ámbitos como el Diseño, la Arquitectura, las Bellas Artes, la Edificación y las Industrias Creativas que quieran especializarse en la conceptualización y ejecución de espacios interiores.

El plan de estudios combinará la dimensión artística del interiorismo con los procesos técnicos y constructivos. Entre sus contenidos figuran los fundamentos del diseño espacial, la iluminación y la acústica, los materiales, la ergonomía, la sostenibilidad, el modelado y la visualización 3D. La formación se apoyará en una metodología educativa de aprendizaje basado en proyectos, mediante ejercicios próximos a las situaciones que el alumnado encontrará en el mercado laboral.

El objetivo de esta formación se centra en ofrecer al alumnado una visión integral del proyecto de interiorismo, desde la conceptualización inicial y el análisis de las necesidades del usuario hasta su desarrollo técnico, representación y posible ejecución.

El programa será impartido por un equipo docente especializado, integrado por arquitectos, diseñadores, investigadores y profesionales en activo con experiencia y reconocimiento en los ámbitos balear, nacional e internacional. El doctor Aloy ha destacado que esta diversidad permitirá “combinar el conocimiento del territorio balear con las tendencias, metodologías y debates que se desarrollan actualmente fuera de las islas”.

La sostenibilidad será otro de los ejes del programa, con contenidos relacionados con la madera local, la reutilización de materiales, la economía circular y la recuperación de técnicas y recursos vinculados al territorio.

«Diseñar de forma sostenible implica reflexionar sobre el origen y la durabilidad de los materiales, su impacto ambiental, sus posibilidades de reutilización y su relación con el entorno», destaca el doctor Aloy. Entre las salidas profesionales del máster figuran la incorporación a estudios de interiorismo y arquitectura interior, empresas de diseño, reformas y rehabilitación, así como firmas de mobiliario, iluminación y materiales.

Los titulados podrán desarrollar proyectos para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, escaparates, oficinas, galerías de arte, museos, exposiciones y espacios efímeros.

También podrán trabajar en consultoría en sostenibilidad y bienestar, dirección creativa, gestión y coordinación de proyectos, representación digital y visualización 3D. El emprendimiento será igualmente una de las posibles salidas, mediante la creación de estudios propios o el ejercicio como profesionales independientes.

La ubicación del programa en Inca busca contribuir a la descentralización de la educación superior y a la generación de actividad académica, profesional y creativa en la Part Forana.