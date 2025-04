benvinguts a ca nostra

Les sorprenderá el título de hoy pero antes de comenzar a explicarles de qué se trata, quiero compartir con ustedes mi emoción por poder escribir esta crónica tras 14 años de espera. 14 años, leen bien, en que mi máxima era volver a casa mientras mi profesión de periodista de hoteles de lujo o singulares me mantenía dando vueltas por el mundo, disfrutando de todo y adquiriendo una experiencia vital y laboral que deseaba compartir en la televisión de mi tierra.

No ha sido fácil ser aceptado en casa, pero he vuelo cual hijo pródigo para poder estrenar con ustedes Benviguts a Ca Nostra (Bienvenidos a Nuestra Casa), mi programa soñado, dirigido por mi hermano Regis Francisco López, con el que he estado trabajando todos estos años dando vueltas a la tierra y eso que nos conocimos en el plató donde deberíamos haber presentado como debe ser un programa de las características que van a ver o, al menos, eso espero. Regis y yo nos conocimos en IB3 y juntos volvemos a la cadena, juntos volvemos a casa y juntos estamos disfrutando de este momento por el que hemos luchado codo con codo. Esa lucha no es la del ego, es la de la ilusión, la competitividad laboral tan sana que nos ha unido a los mejores del mundo y el saber que teníamos entre manos una idea digna de ser llevada a la realidad. Y lo hemos conseguido.

Benviguts a Ca Nostra se estrenará este domingo en IB3 televisión a las 22.20 horas de la noche, en horario de máxima audiencia, sin publicidad, salvo ésta, que nos dé soporte para llegar al espectador. Ese hecho, el luchar casi en soledad, nos da más fuerza, más energía, más ganas de seguir luchando para llegar hasta ustedes y convencerles del mismo modo en que nos hemos ido convenciendo nosotros grabación tras grabación, descubriendo personajes singulares que nos reciben en sus casas y nos hablan de sus vidas personales y laborales con una generosidad nunca antes vista.

Nuestros anfitriones y anfitrionas, pertenecientes a todos los estratos de la sociedad balear, nos han llegado al alma, nos han enseñado y lo más importante, en mi opinión, han compartido quiénes y por qué son lo que son, con una palabra que los define, trabajadores. Éxito vital no exento de sufrimiento, visión de futuro y riesgo diario para crear los mundos que forman nuestro mundo, a veces tan desconocido.

Con Benvinguts a Ca Nostra hemos querido llegar al alma de Mallorca y mostrársela a los que la conocen desde siempre, como un servidor, pero que quizás la había olvidado, y sobre todo mostrársela a los que viviendo aquí y siendo de aquí no nos conocen en absoluto. ¿Quién sabe hoy cómo vive una payesa auténtica y con 90 maravillosos años en su finca de Petra? Es sólo uno de los anfitriones que conocerán de la mano también de mi compañera de faenas, María Barceló, la más importante de las influencers mallorquinas que debuta en televisión conduciendo un programa de altura y lo hace a lo grande. Se da la circunstancia de que nuestro primer anfitrión es su cuñado Toni Nadal, el famoso tío de Rafa Nadal, que nos recibe en su casa para el primer capítulo para hacernos descubrir a un hombre lleno de espíritu, valores que ya intuíamos y sabiduría, la que le ha hecho ser lo que hoy es en el mundo entero.

Podemos hablar de una gran exclusiva de la que estar orgullosos, y lo estamos, pero nos apetece más que le descubran en su normalidad para quedarse sorprendidos con su historia y en ocasiones con la boca abierta con sus anécdotas. Aprovecho mi crónica de hoy para invitarles a disfrutar con nosotros de nuestros queridos anfitriones, a los que irán conociendo y queriendo semana tras semana, cada domingo a las 22.20 horas en IB3 TV. Bendita sea.