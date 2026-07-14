Autoridad Portuaria de Baleares saca a concurso la gestión de los 61 amarres del exclusivo pantalán del Mediterráneo del puerto de Palma para embarcaciones de recreo de 15 a 120 metros, con un plazo máximo de ocho años.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado, en su última reunión, la convocatoria de este concurso público para la gestión y explotación, mediante concesión administrativa, de los puestos de amarre para embarcaciones de recreo de primer nivel situados en el pantalán del Mediterráneo, en el puerto de Palma.

La instalación ocupa una superficie aproximada de 21.000 m² de dominio público portuario, integrada por unos 19.000 m² de lámina de agua y cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie terrestre. En la actualidad, el pantalán presta servicio a 61 embarcaciones de recreo, cuya continuidad deberá quedar garantizada durante la futura concesión.

El concurso permitirá seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones para la gestión de estas instalaciones, con el objetivo de asegurar un servicio eficiente, un adecuado mantenimiento de las infraestructuras y una gestión acorde con el interés público.

La concesión incluirá la gestión integral de la marina, con la prestación obligatoria de los servicios de gestión de amarres y de suministro de agua y energía eléctrica a las embarcaciones. Además, las ofertas podrán incorporar servicios complementarios relacionados con la actividad náutica que contribuyan a mejorar la atención y la calidad del servicio prestado a los usuarios.

Con esta licitación, la APB continúa avanzando en un modelo de gestión basado en la concurrencia pública, la transparencia y la mejora continua de los servicios portuarios, garantizando el aprovechamiento eficiente del dominio público y una oferta náutica de calidad en el puerto de Palma.

La salida a concurso de la gestión de estos amarres se produce una semana después de que la APB seleccionara a los cinco equipos multidisciplinares que elaborarán los anteproyectos del Plan Maestro de integración puerto-ciudad del puerto de Palma, culminando así una nueva fase del concurso internacional que definirá la transformación del principal puerto de Baleares durante las próximas décadas.