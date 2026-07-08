Examen final entre cinco equipos de referencia internacional para diseñar el futuro puerto de Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha seleccionado a los cinco equipos multidisciplinares que elaborarán los anteproyectos del Plan Maestro de integración puerto-ciudad del puerto de Palma, culminando así una nueva fase del concurso internacional que definirá la transformación del principal puerto de las Islas Baleares durante las próximas décadas.

Los equipos seleccionados son UTE Typsa Zha BBARQ, UTE Arup Bir Junquera, UTE Sener West 8 Project L35 Etipsa, IDOM y UTE Bau Mangado-Goc Proyecto.

Las cinco candidaturas agrupan empresas de referencia internacional en los ámbitos de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y el paisajismo, responsables de algunos de los proyectos más emblemáticos de transformación urbana y portuaria desarrollados en los últimos años. Entre sus trayectorias figuran actuaciones en ciudades como Roma, Nueva York, Ámsterdam, Liverpool, Dubái, Pekín, Tallin, Copenhague o Barcelona, así como numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destacan los World Architecture Festival Awards, los MIPIM Awards, los Aga Khan Awards, los ASLA Awards o el World Building of the Year.

La selección se ha llevado a cabo tras un proceso de concurrencia que ha despertado un notable interés en el sector. Trece candidaturas mostraron interés por el proyecto, agrupando 41 empresas procedentes de España, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos, con más de 250 profesionales especializados. Una vez analizada su solvencia técnica, económica y financiera, la APB ha seleccionado a los cinco equipos que han obtenido la mejor valoración para continuar en el concurso.

Los equipos seleccionados dispondrán ahora de cuatro meses para elaborar un anteproyecto técnico y económico que defina la futura transformación del puerto de Palma. Las propuestas deberán ofrecer una visión integral del recinto portuario, dando respuesta a los retos de la movilidad, la sostenibilidad, la integración urbana, la calidad paisajística y la convivencia entre la actividad portuaria y los nuevos espacios destinados a la ciudadanía.

El objetivo es disponer de los cinco anteproyectos durante el mes de noviembre, momento en el que serán analizados por un comité de expertos independiente antes de seleccionar la propuesta ganadora.

Este órgano estará integrado por representantes de la Autoridad Portuaria de Baleares, el Ayuntamiento de Palma, Govern, Consell de Mallorca, Puertos del Estado, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y un experto internacional de la Association Internationale Villes et Ports (AIVP), garantizando así una evaluación rigurosa, objetiva y basada exclusivamente en criterios técnicos.

La propuesta ganadora se dará a conocer antes de que finalice el año y servirá de base para redactar el Plan Maestro definitivo, que establecerá la hoja de ruta de la transformación integral del puerto de Palma.

Redefinir la relación puerto-ciudad

El Plan Maestro es la principal iniciativa impulsada por la APB para redefinir la relación entre el puerto y Palma. El documento establecerá las directrices para la reordenación de cerca de 400.000 metros cuadrados del recinto portuario, con el objetivo de reforzar la competitividad logística y de la industria náutica, al tiempo que creará nuevos espacios destinados a la cultura, la educación, el deporte, la innovación, el patrimonio y el ocio.

Fruto de un amplio proceso de participación con más de sesenta agentes económicos, sociales e institucionales, este proyecto aspira a consolidar un modelo de puerto más eficiente, sostenible e integrado con la ciudad, convirtiendo el frente marítimo de Palma en un espacio de referencia para la ciudadanía y para el desarrollo económico de las Illes Balears.