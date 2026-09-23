Ataque de celos en Mallorca: persigue al ex novio de su pareja y lo intenta asesinar golpeándole con una llave inglesa

Una persecución a pie por las calles del municipio de Campos (Mallorca) estuvo a punto de convertirse en una tragedia el pasado 1 de septiembre de 2025. Un hombre afronta una petición de nueve años de prisión acusado de intentar matar a martillazos al ex novio de su actual pareja, tras perseguirle con una llave inglesa de grandes dimensiones y golpearle brutalmente en la cabeza.

Según detalla el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, los hechos tuvieron lugar sobre las 21:45 horas en plena calle. El procesado, de 47 años y que actualmente es la pareja de la ex mujer de la víctima, avistó al hombre en el momento en que este acababa de estacionar su vehículo.

Sin mediar palabra, el acusado se dirigió corriendo hacia él portando en la mano una llave inglesa de 55 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Al percatarse de la presencia del agresor y ver la contundente herramienta, la víctima emprendió inmediatamente la huida a pie. Sin embargo, en el transcurso de la carrera tropezó y cayó de frente contra el suelo.

Fue en ese instante cuando el acusado se abalanzó sobre el cuerpo tendido de la víctima y, con el claro propósito de acabar con su vida, le propinó múltiples golpes en la cabeza con la llave inglesa. El ataque solo se interrumpió cuando varios peatones que transitaban por la zona sorprendieron al agresor, lo que provocó que este huyera a la carrera.

En su huida, se deshizo del arma arrojándola en un solar cercano propiedad de una empresa local. Como consecuencia del brutal ataque, la víctima sufrió traumatismos severos, entre ellos una herida incisocontusa en el cuero cabelludo de unos 20 centímetros que requirió 15 grapas de sutura, una fractura compleja biparietal con hundimiento, hemorragia extraaxial, hematoma epidural y neumoencéfalo.

Los informes médicos determinaron que las lesiones supusieron un compromiso vital real al afectar a centros neuronales y cardiorrespiratorios. La víctima necesitó hasta nueve días de perjuicio grave y un total de 81 de perjuicio moderado, quedándole como secuela una cicatriz parietooccipital de 15 centímetros con un ligero hundimiento.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita para el procesado una pena de nueve años de prisión, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima a menos de 200 metros durante 15 años y el pago de una indemnización de 14.010 euros por los daños físicos y estéticos causados.