Así ha cambiado Son Banya: el narcotráfico copia el modelo de los bancos y concentra el negocio en siete grandes puntos de venta

Las investigaciones policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES revelan una profunda transformación del histórico poblado chabolista de Son Banya: menos puntos de venta, pero mucho más poderosos, especializados y diseñados para atraer y fidelizar a los compradores.

El mayor supermercado de la droga de Baleares ya no es lo que era. Son Banya, el histórico poblado chabolista de Palma que durante décadas ha sido el principal epicentro del narcotráfico en Baleares, ha dado un salto que preocupa seriamente a las fuerzas de seguridad. Lejos de desaparecer, el negocio se ha transformado, ha evolucionado y ha adoptado una estructura que, según fuentes policiales consultadas por este medio, recuerda cada vez más al funcionamiento de una gran entidad bancaria o de una gran superficie comercial.

La comparación no es casual. Si hace años el poblado funcionaba con decenas de pequeños puntos de venta de droga repartidos por todo el recinto, hoy la estrategia ha cambiado radicalmente. La atomización ha dado paso a la concentración del negocio. Menos oficinas, pero infinitamente más rentables y con una capacidad de distribución muy superior.

Según las investigaciones policiales, Son Banya ha sufrido una auténtica reconversión empresarial del narcotráfico. El pequeño comercio de la droga prácticamente ha desaparecido. Lo que antes eran numerosos vendedores independientes se ha convertido en una especie de oligopolio donde unos pocos clanes controlan la práctica totalidad del mercado.

Hace apenas unos años, el poblado estaba formado por unas 125 chabolas y alrededor de una treintena de puntos de venta de sustancias estupefacientes. En la actualidad, el número de viviendas apenas ha variado y continúa rondando las 125 construcciones, pero los lugares donde realmente se vende droga se han reducido drásticamente hasta quedar únicamente entre siete y ocho narcopuntos.

Lejos de significar una disminución del tráfico de drogas, esta reducción responde, según los investigadores, a una reorganización interna del negocio criminal. Los puntos de venta son ahora mucho más grandes, más visibles y cuentan con una infraestructura muy superior a la que existía años atrás.

Las organizaciones que operan en Son Banya han optado incluso por sacar estos puntos de venta al exterior del poblado, situándolos en la parte delantera para facilitar el acceso de los compradores y agilizar las transacciones. Allí se han construido casetas destinadas exclusivamente al despacho de droga, eliminando prácticamente cualquier otra función residencial.

El catálogo de sustancias tampoco deja lugar a dudas sobre la magnitud del negocio. Heroína, cocaína, hachís, éxtasis, Tusi, Viagra y otras drogas pueden encontrarse en estos puntos de venta, que funcionan prácticamente durante toda la jornada.

Pero lo que más llama la atención de los investigadores no es únicamente la reorganización del negocio, sino la sofisticación de su estrategia comercial. Porque en Son Banya ya no solo se vende droga. También se intenta fidelizar al cliente.

Pantallas de televisión, polvorones y caramelos para los clientes

Las fuentes policiales consultadas explican que algunos de estos puntos ofrecen al comprador un trato pensado para generar comodidad y confianza. Hay espacios donde el consumidor puede sentarse mientras espera, tomar un refresco o permanecer unos minutos sin prisas. En épocas navideñas incluso se reparten polvorones y caramelos como gesto de cortesía, en una práctica que recuerda más a una campaña de marketing que a un punto de venta clandestino.

La puesta en escena tampoco es improvisada. Las casetas presentan una imagen cada vez más cuidada. Muchas están decoradas con iluminación LED, carteles de neón perfectamente visibles desde el exterior e incluso elementos pensados para captar la atención de quienes llegan al poblado y facilitar la localización de los narcopuntos.

También se han instalado pantallas de televisión de gran formato para crear un ambiente más agradable mientras se realizan las compras o se espera el turno. Todo forma parte, según las investigaciones policiales, de una estrategia orientada a mejorar la experiencia del consumidor y mantener una clientela fiel.

Las fuerzas de seguridad consideran que esta evolución demuestra la extraordinaria capacidad de adaptación de las organizaciones criminales asentadas en Son Banya. Mientras las operaciones policiales continúan golpeando periódicamente el poblado, los clanes responden modificando su estructura, concentrando recursos y profesionalizando un negocio ilícito que sigue moviendo enormes cantidades de dinero.

La transformación evidencia que el narcotráfico en Son Banya ya no responde al modelo tradicional de hace dos décadas. Ha evolucionado hacia una organización mucho más eficiente, más concentrada y con una imagen cuidadosamente diseñada para atraer compradores.

En definitiva, el histórico poblado de Son Banya ha cambiado por completo su modelo de negocio. Donde antes había decenas de pequeños vendedores compitiendo entre sí, ahora sobreviven unos pocos operadores que concentran el mercado. Una especie de hipermercados de la droga que, según las fuentes policiales consultadas por OKBALEARES, reflejan cómo el crimen organizado también sabe reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos y aplicar estrategias comerciales propias de cualquier gran empresa para seguir alimentando uno de los mayores focos del narcotráfico en Baleares.