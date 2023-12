Arrasate: «El Mallorca es un equipo que minimiza a los rivales»

«El Mallorca es un equipo que minimiza a los rivales», ha dicho hoy Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Son Moix, último del año. Los navarros, que vienen de ganar sobre la bocina al Rayo en El Sadar, desplazan a la isla a 23 futbolistas. Es novedad en la convocatoria Kike Barja, mientras que son baja Rubén García y Johan Mojica.

Jagoba Arrasate atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al último encuentro del año de los suyos. En su comparecencia, el técnico fue preguntado por la victoria del pasado viernes en el último suspiro y qué supuso en el equipo: «Sobre todo, alegría, alivio y afrontar la semana con otro ánimo. Mañana no sé si es rival directo o no. Están ahí, si nos ganan mañana se ponen a un punto. Lo que sí sé es que llevan tres partidos sin encajar y que es un equipo que le está costando ganar, es verdad, pero pierde poco también. Pierde bastante menos que nosotros. Está empatando mucho y un equipo donde la gente que juega contra el Mallorca normalmente no suele dar su mejor versión, es un rival incómodo y no tenemos un partido nada fácil mañana».

Además, el de Berriatua explicó cómo afrontan el partido de mañana: «Queriendo enganchar otra victoria. Al final, cuando ganas todo lo ves de otra manera y es verdad que solo hemos ganado un partido y no podemos parar. Tenemos que seguir. Tenemos una oportunidad mañana muy buena ante un rival que últimamente está bien, que está siendo sólido, que lleva tiempo sin encajar, pero nosotros vamos con la idea de ganar allí, que sería terminar el año de una manera mucho mejor de lo que ha ido porque, al final, dos victorias seguidas te dan ese salto en la clasificación».

«Es un equipo que minimiza a los rivales y pocos equipos hacen su juego o están cómodos y eso es mérito del Mallorca y de su entrenador. A ver si somos capaces de jugar más a lo que nosotros queremos porque el otro día se demostró. Durante setenta minutos se jugó más a lo que quería el Rayo y en esos últimos minutos donde se jugó un poco más a lo que queríamos nosotros ahí sí que estuvimos más cómodos y más cerca de la victoria, que es lo más importante» valoró sobre el Mallorca.

Además, agregó: «Es un equipo que no es fácil superarle y si tú haces muchas cosas por superarlo, también te puedes convertir en vulnerable. Hay que mantener un orden sabiendo que nuestro tipo de juego es el que hicimos el último cuarto de hora el otro día e intentar llevarlo hacia ahí, pero hay rivales que tampoco te dejan hacer eso. Es verdad que con balón tenemos que tener las cosas muy claras y tenemos que ser mucho más verticales, jugar más en campo rival porque el otro día nos costó jugar en campo rival hasta el último cuarto de hora».